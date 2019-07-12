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    Не сплатив за парковку – штраф: відучора у Києві карають несумлінних водіїв

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    Не сплатив за парковку – штраф: відучора у Києві карають несумлінних водіїв

    За несплачену послугу на паркувальних майданчиках водії муситимуть сплатити штраф у 20-кратному розмірі

    У Києві інспектори з паркування розпочали контроль за оплатою паркувальних послуг. У четвер, 11 липня, вони провели рейд на майданчиках на вул. Леонтовича. Про це повідомили у КП «Київтранспарксервіс».

    Відтепер за несплачену послугу на паркувальних майданчиках водії муситимуть сплатити штраф у 20-кратному розмірі від вартості 1 години паркування.

    Передбачається дисконт у розмірі 50%, якщо водій сплатить штраф у 10-денний термін.

    Як відомо, користування паркомайданчиками коштує 10, 7 або 5 грн за 1 годину в залежності від зони паркування. Номери паркувальних зон позначені на інформаційних щитах під знаками паркування.

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    Оплата послуг здійснюється виключно безготівково – за допомогою SMS, мобільних додатків, абонемента або паркомата.

    Нагадаємо, з 26 квітня на вулицях Києва у тестовому режимі почали працювати інспектори з паркування.

    24 червня Кличко показав відео, як працюють у столиці інспектори з паркування

    В інтерв’ю «Главкому» мер повідомив, що незабаром у Києві почнуть карати водіїв за паркування на тротуарах та в інших заборонених місцях. 

    З 8 липня інспектори з паркування у Києві розпочали фіксацію та оформлення адміністративних правопорушень у частині неправильної зупинки та стоянки транспортних засобів. Також читайте, за що інспектори можуть оштрафувати водіїв.

    10 липня у Києві також розпочали евакуацію авто, припаркованих у заборонених місцях спільно з Патрульною поліцією Києва.

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