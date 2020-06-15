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    «Фахівці-брудогенератори, мийте руки і тримайте дистанцію». Кличко дав пораду конкурентам

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    Мер Києва Віталій Кличко обурений брехнею, яку розповсюджують майбутні кандидати в мери - «Фахівці-брудогенератори, мийте руки і тримайте дистанцію». Кличко дав пораду конкурентам
    Мер Києва Віталій Кличко обурений брехнею, яку розповсюджують майбутні кандидати в мери

    Кличко закликав майбутніх кандидатів у мери не витрачати гроші на брехню

    Київський міський голова Віталій Кличко закликав майбутніх кандидатів в мери Києва та їхні «групи підтримки» не витрачати кошти на розповсюдження брехні і маніпуляцій, а пред’являти свої здобутки та програми. Про це Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

    «Я розумію, що багато політиків вже розпочали виборчу кампанію. Бачу, наскільки брудною вона буде. Але, громадяни майбутні кандидати та їх «групи підтримки», не витрачайте грошей на розповсюдження брехні і маніпуляцій! Пред'являйте свої конкретні здобутки та програми. Бо в мене питали, після деяких «сенсаційних» публікацій у ЗМІ, чи порушую я карантинні обмеження. Я інколи буваю - проводжу зустрічі чи вечеряю на літніх терасах ресторанів та кафе. Це так. І кияни мене можуть там побачити, підійти поспілкуватися», - зазначив Кличко.

    Він нагадав, що уряд місяць тому, пом'якшуючи обмеження, дозволив пересування вулицями до 8 осіб. А на літніх терасах кафе та ресторанів - сидіти в компаніях до 4 осіб.

    «Тому, фахівці-брудогенератори, мийте руки і тримайте дистанцію!» - наголосив Кличко.

    Як повідомляв «Главком»у Києві 3 червня з'явилися агітаційні білборди нардепа Миколи Тищенка з написом «Створимо місто, де хочеться жити». Цю рекламу обранець намагався затвердити у президента, але той їх не погодив.

    Крім цього, на початку червня у 219 виборчому окрузі, в якому переміг Тищенко, стартувала кампанія з насипки свіжим піском дитячих майданчиків. Фейсбук-сторінка «Слуга Народу-Тищенко Микола-Округ 219» відзвітувала, що наповнила піском майданчики за 30 адресами.

    Як відомо, Микола Тищенко є одним з кандидатів на мери Києва від «Слуги народу»

    Раніше соціологія давала Тищенку не більше 8% підтримки.

    Водночас місяць тому він зганьбився тим, що його ресторан «Велюр» працював під час карантину.

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