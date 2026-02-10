Головна Київ Новини
search button user button menu button

Кличко назвав кількість будинків без тепла та анонсував важливе рішення Київради

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Кличко назвав кількість будинків без тепла та анонсував важливе рішення Київради
Комунальні служби та енергетики цілодобово працюють над усунення пошкоджень
фото: ДСНС Києва/Facebook

Основна частина будинків без опалення зосереджена на лівому березі столиці

Станом на 10 лютого 2026 року у столиці склалася критична ситуація з теплопостачанням. Майже 1,4 тис. житлових будинків залишаються без опалення через пошкодження енергетичної інфраструктури та локальні аварії. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, інформує «Главком».

За словами міського голови, основна частина проблемних будинків зосереджена на лівому березі столиці. Понад 1,1 тис. багатоповерхівок у Дарницькому та Дніпровському районах наразі неможливо забезпечити теплом через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ.

Ще понад 200 будинків в інших районах міста залишаються без теплопостачання внаслідок аварійних пошкоджень мереж. Над їх усуненням наразі цілодобово працюють комунальні служби та енергетики.

Аби допомогти киянам забезпечити життєдіяльність будинків у кризових умовах, Київрада сьогодні має ухвалити рішення про запровадження спрощеного механізму фінансової підтримки. Оскільки більшість багатоповерхівок не мають ресурсів для швидкої закупівлі автономних джерел живлення, місто надаватиме цільові безвідсоткові позики на придбання генераторів.

Деталі програми підтримки:

  • Джерело коштів: КП «Фонд модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва».
  • Умови: 0% річних терміном до одного року.
  • Призначення: виключно на купівлю генераторів.
  • Хто може отримати: ОСББ, ЖБК, кооперативні будинки, а також будинки, де не створено об'єднань (через уповноважених співвласників).

Кличко зауважив, що цей механізм діятиме протягом усього періоду воєнного стану та ще шість місяців після його офіційного припинення чи скасування. За словами мера, такий крок дозволить мешканцям оперативно отримати необхідні кошти для підтримки роботи насосного обладнання та освітлення в умовах енергетичного дефіциту.

Нагадаємо, після масованої атаки 24 січня 2026 року Деснянський район столиці опинився в епіцентрі комунальної катастрофи. Найскладніша ситуація була зафіксована на Троєщині, де через значні пошкодження інфраструктури близько 600 багатоповерхівок одночасно залишилися без усіх базових послуг: електроенергії, водопостачання та опалення. Міська влада терміново розгортає додаткові опорні пункти обігріву, що працюватимуть у цілодобовому режимі.  

На лівобережній частині Києва ситуація з критичною інфраструктурою залишається надскладною. Через виведення з ладу ТЕЦ-6 після атаки 24 січня, житловий масив Троєщина опинився без опалення. Голова Деснянської РДА Максим Бахматов розповів про радикальні заходи, до яких готується район у разі тривалої відсутності води та каналізації,

Теги: Facebook опалення місцева влада місто Київрада Віталій Кличко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Атака на українські міста, протести у Данії та Гренландії: головне за ніч
Атака на українські міста, протести у Данії та Гренландії: головне за ніч
18 сiчня, 05:52
Після техногенної катастрофи у Алчевську 2008 року, місто знову залишилося без опалення
Алчевськ через 20 років знову залишився без опалення. Про що пишуть місцеві жителі
21 сiчня, 14:17
Глава Білого дому був здивований тим, як наразі живуть українці
«Так жити не можна». Трамп висловився про умови життя українців без опалення
23 сiчня, 13:13
Столиця Боснії Сараєво опинилася серед лідерів світового антирейтингу якості повітря
Столиця Боснії стала одним із найбільш забруднених міст світу
23 сiчня, 21:03
Кияни рятуються від холоду у пунктах незламності
У Києві без тепла майже 800 будинків: Кличко назвав райони, де найскладніша ситуація
12 сiчня, 18:05
Масовані удари саме по системах теплопостачання є відносно новою тактикою Росії
Заморозити Україну Росії допоміг Радянський Союз – ВВС
25 сiчня, 16:58
Відключення гарячої води у Дарницькому районі: офіційне розпорядження влади
Відключення гарячої води у Дарницькому районі: офіційне розпорядження влади
27 сiчня, 14:48
Департамент освіти і науки готує кілька варіантів якнайшвидшого повернення учнів до очного навчання
Дарницький та Дніпровський райони частково переходять на дистанційне навчання: деталі
6 лютого, 11:59
Тривога у Києві тривала 33 хвилини
У Києві лунали вибухи: столиця потрапила під атаку балістики
8 лютого, 18:10

Новини

Реставрація Флорівського монастиря: експосадовцю КМДА повідомлено про підозру
Реставрація Флорівського монастиря: експосадовцю КМДА повідомлено про підозру
Національне військове кладовище, попри скандал, продовжує поховання: причини
Національне військове кладовище, попри скандал, продовжує поховання: причини
Кличко назвав кількість будинків без тепла та анонсував важливе рішення Київради
Кличко назвав кількість будинків без тепла та анонсував важливе рішення Київради
Наслідки атаки на Roshen: у магазинах спорожніли полиці із деякими солодощами (фото)
Наслідки атаки на Roshen: у магазинах спорожніли полиці із деякими солодощами (фото)
З’явилися нові кадри будівництва метро на Виноградар
З’явилися нові кадри будівництва метро на Виноградар
На Київщині вихователька дитячого будинку підозрюється у катуванні та експлуатації дітей
На Київщині вихователька дитячого будинку підозрюється у катуванні та експлуатації дітей

Новини

Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
Вчора, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
8 лютого, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
6 лютого, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua