Кличко назвав кількість будинків без тепла та анонсував важливе рішення Київради

Основна частина будинків без опалення зосереджена на лівому березі столиці

Станом на 10 лютого 2026 року у столиці склалася критична ситуація з теплопостачанням. Майже 1,4 тис. житлових будинків залишаються без опалення через пошкодження енергетичної інфраструктури та локальні аварії. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, інформує «Главком».

За словами міського голови, основна частина проблемних будинків зосереджена на лівому березі столиці. Понад 1,1 тис. багатоповерхівок у Дарницькому та Дніпровському районах наразі неможливо забезпечити теплом через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ.

Ще понад 200 будинків в інших районах міста залишаються без теплопостачання внаслідок аварійних пошкоджень мереж. Над їх усуненням наразі цілодобово працюють комунальні служби та енергетики.

Аби допомогти киянам забезпечити життєдіяльність будинків у кризових умовах, Київрада сьогодні має ухвалити рішення про запровадження спрощеного механізму фінансової підтримки. Оскільки більшість багатоповерхівок не мають ресурсів для швидкої закупівлі автономних джерел живлення, місто надаватиме цільові безвідсоткові позики на придбання генераторів.

Деталі програми підтримки:

Джерело коштів: КП «Фонд модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва».

Умови: 0% річних терміном до одного року.

Призначення: виключно на купівлю генераторів.

Хто може отримати: ОСББ, ЖБК, кооперативні будинки, а також будинки, де не створено об'єднань (через уповноважених співвласників).

Кличко зауважив, що цей механізм діятиме протягом усього періоду воєнного стану та ще шість місяців після його офіційного припинення чи скасування. За словами мера, такий крок дозволить мешканцям оперативно отримати необхідні кошти для підтримки роботи насосного обладнання та освітлення в умовах енергетичного дефіциту.

Нагадаємо, після масованої атаки 24 січня 2026 року Деснянський район столиці опинився в епіцентрі комунальної катастрофи. Найскладніша ситуація була зафіксована на Троєщині, де через значні пошкодження інфраструктури близько 600 багатоповерхівок одночасно залишилися без усіх базових послуг: електроенергії, водопостачання та опалення. Міська влада терміново розгортає додаткові опорні пункти обігріву, що працюватимуть у цілодобовому режимі.

На лівобережній частині Києва ситуація з критичною інфраструктурою залишається надскладною. Через виведення з ладу ТЕЦ-6 після атаки 24 січня, житловий масив Троєщина опинився без опалення. Голова Деснянської РДА Максим Бахматов розповів про радикальні заходи, до яких готується район у разі тривалої відсутності води та каналізації,