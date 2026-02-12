Росія б'є балістичними ракетами по Києву (оновлюється)

Під ударом обʼєкти інфраструктури столиці

Вночі 12 лютого російські терористи атакують Київ балістичними ракетами. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, пише «Главком».

Кличко повідомив, що РФ б'є по обʼєктах інфраструктури Києва та попросив жителів міста перебувати в укриттях через російську атаку:

«Ворог бʼє балістикою по обʼєктах інфраструктури столиці. Перебувайте в укриттях!»

Оновлення 02:55

Кличко повідомив, що у Дарницькому районі, попередньо, влучання в приватний будинок. У Голосіївському та Деснянському – в нежитлову забудову. Падіння уламків біля житлового будинку в Дніпровському районі.

Крім того, медиків викликали у Деснянський та Дарницький райони.

Оновлення 03:10

Падіння уламків зафіксовано ще біля одного житлового будинку в Дніпровському районі. Пожежі немає.

Також цієї ночі російська окупаційна армія б'є по Дніпру балістичними ракетами. У місті пролунало щонайменше десять вибухів.

Місцеві мешканці повідомляють, що після серії вибухів почало зникати світло. Ймовірно, росіяни знову націлилися на енергетичну інфраструктуру.

Раніше президент України Володимир Зеленський провів розширену селекторну нараду щодо ліквідації наслідків масованих російських ударів по енергосистемі, що відбулися 7 лютого. Найбільш критична ситуація наразі зберігається в Києві та шести населених пунктах Херсонщини, де постійні атаки безпілотників унеможливлюють швидке відновлення мереж.

Нагадаємо, ремонтні роботи на об'єктах генерації та розподілу тривають цілодобово. У вівторок і середу, 10-11 лютого, через низькі температури діятимуть жорсткіші графіки відключень світла.

Як повідомлялося, держава посилить контроль за відключеннями світла. Глава Міненерго Денис Шмигаль наголосив, що дав доручення Держенергонагляду здійснити відповідні перевірки, аби забезпечити рівні умови для всіх споживачів.