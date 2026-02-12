Головна Київ Новини
search button user button menu button

Росія б'є балістичними ракетами по Києву (оновлюється)

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Росія б'є балістичними ракетами по Києву (оновлюється)
фото з відкритих джерел

Під ударом обʼєкти інфраструктури столиці

Вночі 12 лютого російські терористи атакують Київ балістичними ракетами. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, пише «Главком».

Кличко повідомив, що РФ б'є по обʼєктах інфраструктури Києва та попросив жителів міста перебувати в укриттях через російську атаку:

«Ворог бʼє балістикою по обʼєктах інфраструктури столиці. Перебувайте в укриттях!»

Оновлення 02:55

Кличко повідомив, що у Дарницькому районі, попередньо, влучання в приватний будинок. У Голосіївському та Деснянському – в нежитлову забудову. Падіння уламків біля житлового будинку в Дніпровському районі.

Крім того, медиків викликали у Деснянський та Дарницький райони.

Оновлення 03:10

Падіння уламків зафіксовано ще біля одного житлового будинку в Дніпровському районі. Пожежі немає.

Також цієї ночі російська окупаційна армія б'є по Дніпру балістичними ракетами. У місті пролунало щонайменше десять вибухів. 

Місцеві мешканці повідомляють, що після серії вибухів почало зникати світло. Ймовірно, росіяни знову націлилися на енергетичну інфраструктуру. 

Раніше президент України Володимир Зеленський провів розширену селекторну нараду щодо ліквідації наслідків масованих російських ударів по енергосистемі, що відбулися 7 лютого. Найбільш критична ситуація наразі зберігається в Києві та шести населених пунктах Херсонщини, де постійні атаки безпілотників унеможливлюють швидке відновлення мереж.

Нагадаємо, ремонтні роботи на об'єктах генерації та розподілу тривають цілодобово. У вівторок і середу, 10-11 лютого, через низькі температури діятимуть жорсткіші графіки відключень світла.

Як повідомлялося, держава посилить контроль за відключеннями світла. Глава Міненерго Денис Шмигаль наголосив, що дав доручення Держенергонагляду здійснити відповідні перевірки, аби забезпечити рівні умови для всіх споживачів.

Теги: вибух Віталій Кличко Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Енергоколапс у столиці. Депутат від «Слуги народу» налякав киян своїм прогнозом
Енергоколапс у столиці. Депутат від «Слуги народу» налякав киян своїм прогнозом
13 сiчня, 22:22
Росіяни у мережі пишуть, що «хохол вже у них вдома»
Російська ракета ППО влучила в житлову багатоповерхівку у Краснодарському краї
20 сiчня, 23:56
У Києві працює ППО
У Києві та області прогриміли вибухи, працює ППО
3 лютого, 00:46
Інцидент стався з вантажним потягом, який перевозив бензин
У Мічурінську загорілися цистерни з паливом через сходження вагонів потяга
4 лютого, 17:09
Інцидент стався на території Стрийського автотранспортного підприємства
На Львівщині унаслідок вибуху зруйновано двоповерхову будівлю: є поранені
6 лютого, 19:47
Жителі району також мають можливість отримати консультацію телефоном
Допомога постраждалим від атаки 20 січня у Дніпровському районі: адреса штабу
20 сiчня, 13:17
У результаті вибуху постраждав чоловік, 1963 року народження
Одеса: стався вибух у багатоповерхівці, є постраждалий (фото)
22 сiчня, 09:43
Євгеній Литвиненко на презентації виставки
«Місто-сад»: у столиці відкрилася виставка про емоційний зв'язок киян із природою
2 лютого, 15:14
Розгортання пунктів обігріву у Дарницькому районі столиці. 4 лютого 2026 року
У Дарницькому районі розгорнуто додаткові пункти обігріву: адреси
4 лютого, 11:11

Новини

Росія б'є балістичними ракетами по Києву (оновлюється)
Росія б'є балістичними ракетами по Києву (оновлюється)
У Києві оголошено повітряну тривогу
У Києві оголошено повітряну тривогу
У Києві в Голосіївському районі вибухнув автомобіль
У Києві в Голосіївському районі вибухнув автомобіль
Влада закликала киян перевірити і за потреби оновити запаси води
Влада закликала киян перевірити і за потреби оновити запаси води
У Києві поліція ліквідувала масштабну схему поборів у ветлікарнях (відео)
У Києві поліція ліквідувала масштабну схему поборів у ветлікарнях (відео)
У Києві викрито схему легалізації іноземців через Молдову: деталі від поліції
У Києві викрито схему легалізації іноземців через Молдову: деталі від поліції

Новини

Євросоюз розписав план дій, як захищатиметься від навали дронів: яка роль України
Вчора, 16:08
Кремль відреагував на повідомлення ЗМІ про намір Зеленського оголосити план виборів
Вчора, 13:22
Росія оголосила про початок блокування Telegram: як реагують росіяни
10 лютого, 16:07
Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
9 лютого, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 8 лютого
8 лютого, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua