Головна Київ Новини
search button user button menu button

Чоловік втратив зір після операції на носі: у Києві оголошено підозру лікарю приватної клініки

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Чоловік втратив зір після операції на носі: у Києві оголошено підозру лікарю приватної клініки
Слідчі оголосили чоловіку підозру за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України про неналежне виконання медичним працівником професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки
фото: Національна поліція України/Facebook

Підозрюваний звільнився з медичного центру, досудове розслідування триває

Лікарю-отоларингологу однієї з приватних клінік Києва повідомили про підозру за статтею про неналежне виконання професійних обов'язків. За матеріалами справи, через невдалу планову операцію на носі пацієнт підозрюваного втратив зір на одному оці. Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва, інформує Главком.

Слідчі встановили, що під час планової операції з виправлення носової перегородки та видалення кісти з пазухи носа, лікар-отоларинголог допустив перелом тонкої кістки, яка відділяє носову порожнину від очниці. Уламки пошкодили зоровий нерв, унаслідок цього 56-річний чоловік втратив зір на одному оці.

«Висновок судово-медичної експертизи підтвердив прямий причинно-наслідковий зв'язок між неналежним виконанням лікарем своїх професійних обов’язків та настанням тяжких наслідків для здоров’я пацієнта», – йдеться у повідомленні поліції.

Слідчі оголосили чоловіку підозру за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України про неналежне виконання медичним працівником професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає до двох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років.

Раніше повідомлялося, що у Києві було оголошено підозру лікарці комунальної лікарні через смерть пацієнтки, якій вчасно не діагностували інфаркт. 61-річна киянка проходила стаціонарне лікування у психіатричному відділенні одного з комунальних медичних закладів столиці. Під час перебування в лікарні у пацієнтки погіршився стан здоров’я, у зв’язку з чим її оглянув черговий лікар. За деякий час жінка почала втрачати свідомість, після чого її знову оглянула лікар та за кілька годин пацієнтка померла внаслiдок гострої серцево-судинної недостатностi, зумовленої гострим iнфарктом. 

Нагадаємо, слідчі відправили на лаву підсудних лікарку-анестезіолога, через дії якої у приватній клініці померла дитина. Працівники Святошинського управління поліції за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо лікарки приватної медичної клініки, недбалість якої призвела до смерті малолітнього пацієнта.

Теги: Київ лікар підозра

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua