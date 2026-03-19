Чоловік втратив зір після операції на носі: у Києві оголошено підозру лікарю приватної клініки

Підозрюваний звільнився з медичного центру, досудове розслідування триває

Лікарю-отоларингологу однієї з приватних клінік Києва повідомили про підозру за статтею про неналежне виконання професійних обов'язків. За матеріалами справи, через невдалу планову операцію на носі пацієнт підозрюваного втратив зір на одному оці. Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва, інформує Главком.

Слідчі встановили, що під час планової операції з виправлення носової перегородки та видалення кісти з пазухи носа, лікар-отоларинголог допустив перелом тонкої кістки, яка відділяє носову порожнину від очниці. Уламки пошкодили зоровий нерв, унаслідок цього 56-річний чоловік втратив зір на одному оці.

«Висновок судово-медичної експертизи підтвердив прямий причинно-наслідковий зв'язок між неналежним виконанням лікарем своїх професійних обов’язків та настанням тяжких наслідків для здоров’я пацієнта», – йдеться у повідомленні поліції.

Слідчі оголосили чоловіку підозру за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України про неналежне виконання медичним працівником професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає до двох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років.

