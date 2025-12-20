Головна Київ Новини
search button user button menu button

Honey, «Завертайло» та ДТЕК встановили арт-обʼєкт «Ялинка Світла» біля Софійської площі

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Honey, «Завертайло» та ДТЕК встановили арт-обʼєкт «Ялинка Світла» біля Софійської площі
Проєкт присвячений всім українським енергетикам
фото: instagram.com/zavertailo.kyiv

«Ялинка Світла»: ДТЕК, «Завертайло» та Honey встановили арт-обʼєкт біля Софійської площі

Компанія ДТЕК разом з пекарнею «Завертайло» та кондитерською Honey встановили арт-обʼєкт «Ялинка Світла» з форми енергетиків про справжню ціну світла у центрі Києва. Про це йдеться в повідомленні «Завертайло». 

«19 грудня поряд із пекарнею «Завертайло» біля Софії Київської у центрі Києва встановили «Ялинку Світла». Її зібрано з елементів форми енергетиків, знайомої кожному українцю за фото відновлення мереж. Даний мистецький проєкт було ініційовано командою «Завертайло» та Honey і реалізовано спільно з ДТЕК», – йдеться в ньому.

Зазначається, що проєкт присвячений всім українським енергетикам, які четвертий рік поспіль відновлюють електропостачання після російських атак.

Арт-обʼєкт буде відкритий для відвідувачів протягом зимових свят за адресою: Київ, вул. Володимирська, 24А.

«Ялинка Світла» також дякує всім, хто підтримує країну у темні часи: військовим, медикам, учителям, комунальникам, фермерам, рятувальникам, підприємцям – усім, хто дає хліб, тепло, опору і допомагає тримати зовнішнє і внутрішнє світло», – наголосили в повідомленні.

Раніше у машинному залі теплоелектростанції ДТЕК Ріната Ахметова, що була зруйнована російськими атаками, прозвучав різдвяний «Щедрик».

Читайте також:

Теги: ялинка Київ енергетика ДТЕК

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Колісник зробив заяву про ситуацію в енергосистемі України 10 грудня 2025 року
У низці регіонів ситуація зі світлом поступово покращується – Міненерго
10 грудня, 12:08
Святкове відкриття ялинки у Броварах
Новорічна ялинка у Броварах викликала гостру суперечку серед містян
8 грудня, 15:09
Через аварію близько 60 будинків залишаються без опалення та гарячої води
Через пошкодження тепломережі 60 будинків у Голосіївському районі лишились без опалення
2 грудня, 16:00
Із 2 грудня відновлюють рух окремі рейси автобусного маршруту № 35
«Київпастранс» відновлює рух окремих рейсів автобуса № 35 (оновлена схема)
2 грудня, 08:06
Під час руху поїздів заборонено спати на платформах, сходах і на шляху переміщення пасажирів
Метро Києва нагадує, де не можна спати під час тривоги і що мати при собі в укритті
1 грудня, 16:29
Кадри наслідків атаки на Київ. 29 листопада
ДСНС показала кадри з наслідками обстрілу Києва
29 листопада, 04:47
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київщина: графіки відключення світла 25 листопада 2025 року
24 листопада, 20:52
Підозрювані бізнесмени можуть переховуватися в Ізраїлі
Україна оголосила в розшук Міндіча і Цукермана
22 листопада, 11:38
Мер Києва заявив, що проєкт, який запроваджується у столиці, є унікальним з точки зору масштабів, технічної конфігурації та умов виконання не тільки для України
Київ впроваджує унікальну систему розподіленої електрогенерації: подібного немає ніде в світі
21 листопада, 14:12

Новини

Поліція прокоментувала появу в небі над столицею російського прапора
Поліція прокоментувала появу в небі над столицею російського прапора
У Києві на Позняках згоріло кафе
У Києві на Позняках згоріло кафе
Honey, «Завертайло» та ДТЕК встановили арт-обʼєкт «Ялинка Світла» біля Софійської площі
Honey, «Завертайло» та ДТЕК встановили арт-обʼєкт «Ялинка Світла» біля Софійської площі
Над Києвом замайорів російський триколор: відео
Над Києвом замайорів російський триколор: відео
До Києва прибув прем’єр-міністр Португалії: відео
До Києва прибув прем’єр-міністр Португалії: відео
Координаційний штаб показав несподівану знахідку біля своєї приймальні
Координаційний штаб показав несподівану знахідку біля своєї приймальні

Новини

В Україні хмарно: погода на 20 грудня
Сьогодні, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
Вчора, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
Вчора, 14:49
В Україні хмарно: погода на 19 грудня
Вчора, 05:59
День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 00:38
В Україні без опадів: погода на 18 грудня
18 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua