Honey, «Завертайло» та ДТЕК встановили арт-обʼєкт «Ялинка Світла» біля Софійської площі

«Ялинка Світла»: ДТЕК, «Завертайло» та Honey встановили арт-обʼєкт біля Софійської площі

Компанія ДТЕК разом з пекарнею «Завертайло» та кондитерською Honey встановили арт-обʼєкт «Ялинка Світла» з форми енергетиків про справжню ціну світла у центрі Києва. Про це йдеться в повідомленні «Завертайло».

«19 грудня поряд із пекарнею «Завертайло» біля Софії Київської у центрі Києва встановили «Ялинку Світла». Її зібрано з елементів форми енергетиків, знайомої кожному українцю за фото відновлення мереж. Даний мистецький проєкт було ініційовано командою «Завертайло» та Honey і реалізовано спільно з ДТЕК», – йдеться в ньому.

Зазначається, що проєкт присвячений всім українським енергетикам, які четвертий рік поспіль відновлюють електропостачання після російських атак.

Арт-обʼєкт буде відкритий для відвідувачів протягом зимових свят за адресою: Київ, вул. Володимирська, 24А.

«Ялинка Світла» також дякує всім, хто підтримує країну у темні часи: військовим, медикам, учителям, комунальникам, фермерам, рятувальникам, підприємцям – усім, хто дає хліб, тепло, опору і допомагає тримати зовнішнє і внутрішнє світло», – наголосили в повідомленні.

Раніше у машинному залі теплоелектростанції ДТЕК Ріната Ахметова, що була зруйнована російськими атаками, прозвучав різдвяний «Щедрик».