У Києві дівчина вдарила військового пляшкою по голові через зауваження в тролейбусі

52-річний військовий повертався після служби додому в тролейбусі та зробив зауваження нетверезій дівчині та її супутнику, які гучно лаялися в салоні

У Шевченківському районі столиці поліцейські затримали 18-річну дівчину, яка напала на військовослужбовця після зауваження про неналежну поведінку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Інцидент стався у четвер, 21 травня. 52-річний військовий повертався після служби додому в тролейбусі та зробив зауваження нетверезій дівчині та її супутнику, які гучно лаялися в салоні. У відповідь молоді люди вчинили конфлікт, а вже на зупинці громадського транспорту дівчина вдарила чоловіка пляшкою по голові.

Унаслідок нападу військовослужбовець отримав забій м’яких тканин голови, також медики попередньо діагностували закриту черепно-мозкову травму. Від госпіталізації потерпілий відмовився.

Правоохоронці затримали нападницю в порядку ст. 298-2 КПК України. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України. Затриманій готується повідомлення про підозру.

Крім того, відносно порушників поліцейські склали адміністративні матеріали за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство) та ст. 175-1 КУпАП (куріння тютюнових виробів у заборонених місцях).

Нагадаємо, столичні правоохоронці перевіряють інформацію щодо побиття ветерана у приміщенні районного територіального центру комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки (СП) у Шевченківському районі Києва. За словами ветерана, його побили у приміщенні ТЦК у Шевченківському районі Києва. Наразі чоловік у лікарні.