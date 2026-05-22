Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві дівчина вдарила військового пляшкою по голові через зауваження в тролейбусі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Києві дівчина вдарила військового пляшкою по голові через зауваження в тролейбусі
Затриманій готується повідомлення про підозру
фото: Національна поліція України/Facebook
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

52-річний військовий повертався після служби додому в тролейбусі та зробив зауваження нетверезій дівчині та її супутнику, які гучно лаялися в салоні

У Шевченківському районі столиці поліцейські затримали 18-річну дівчину, яка напала на військовослужбовця після зауваження про неналежну поведінку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Інцидент стався у четвер, 21 травня. 52-річний військовий повертався після служби додому в тролейбусі та зробив зауваження нетверезій дівчині та її супутнику, які гучно лаялися в салоні. У відповідь молоді люди вчинили конфлікт, а вже на зупинці громадського транспорту дівчина вдарила чоловіка пляшкою по голові. 

Унаслідок нападу військовослужбовець отримав забій м’яких тканин голови, також медики попередньо діагностували закриту черепно-мозкову травму. Від госпіталізації потерпілий відмовився.

Правоохоронці затримали нападницю в порядку ст. 298-2 КПК України. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України. Затриманій готується повідомлення про підозру.

Крім того, відносно порушників поліцейські склали адміністративні матеріали за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство) та ст. 175-1 КУпАП (куріння тютюнових виробів у заборонених місцях).

Нагадаємо, столичні правоохоронці перевіряють інформацію щодо побиття ветерана у приміщенні районного територіального центру комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки (СП) у Шевченківському районі Києва. За словами ветерана, його побили у приміщенні ТЦК у Шевченківському районі Києва. Наразі чоловік у лікарні.

Теги: Київ поліція конфлікт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У межах спецоперації з ліквідації місць незаконного виробництва, фасування і збуту проведено понад 280 обшуків у Києві та 10 областях
Збут психотропів: у Києві підозру отримали троє працівників мережі магазинів U420
22 квiтня, 18:53
Сокира, якою чоловік налякав сусідів
Розмахував сокирою та намагався відібрати скутер у підлітка: у Києві затримано агресивного дебошира
23 квiтня, 09:14
Отримавши доступ до авто, підозрюваний самостійно знайшов покупця та оформив продаж за $19 тис, а після угоди зник
Обіцяв допомогти з продажем Jeep, а після угоди зник із грошима: підозрюваного затримано
24 квiтня, 11:40
Fiat Ducato зіткнувся з вантажним автомобілем
ДТП на трасі Київ – Одеса: рятувальники вирізали двох чоловіків із понівеченого Fiat
7 травня, 12:09
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
8 травня, 09:25
Росія завдала комбінований удар по Україні: головне за ніч 14 травня
Росія завдала комбінований удар по Україні: головне за ніч 14 травня
14 травня, 05:43
Тривога у столиці розпочалас о 20:58
У Києві та низці регіонів відбій повітряної тривоги
17 травня, 22:35
АЗС у Дарницькому районі Києва відновила роботу після російського удару 14 травня 2026 року
У Києві за 65 годин повністю відновила роботу АЗС, яку знищив ракетний удар (фото)
19 травня, 16:48
Київ та область накриють грози: синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки
Київ та область накриють грози: синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки
20 травня, 11:23

Новини

У Києві дівчина вдарила військового пляшкою по голові через зауваження в тролейбусі
У Києві дівчина вдарила військового пляшкою по голові через зауваження в тролейбусі
Куди підуть мільярди? Київська облрада за один день ухвалила майже 100 рішень
Куди підуть мільярди? Київська облрада за один день ухвалила майже 100 рішень
Суд повернув громаді Києва землю біля річки Нивка, передану під забудову
Суд повернув громаді Києва землю біля річки Нивка, передану під забудову
На Порталі даних Києва з’явилася інтерактивна мапа для велосипедистів
На Порталі даних Києва з’явилася інтерактивна мапа для велосипедистів
Закупівля елітних саджанців утридорога: посадовець структури «Київзеленбуду» отримав підозру
Закупівля елітних саджанців утридорога: посадовець структури «Київзеленбуду» отримав підозру
Рух Гостомельським шосе частково обмежено до 31 травня (+ схема)
Рух Гостомельським шосе частково обмежено до 31 травня (+ схема)

Новини

Вперше за кілька років представник Трампа відвідає форум Путіна
Сьогодні, 09:25
В Україні дощі, грози: погода на 22 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Спецпризначенці уразили штаб ФСБ та знищили російський ракетний комплекс (відео)
Вчора, 14:58
Польща висунула вимогу Україні через удари вглиб Росії
Вчора, 13:00
Кремлівські пропагандисти визнали, що українські дрони здатні «замордувати» Росію (відео)
Вчора, 11:27
Рік після вбивства Андрія Портнова: що відомо про розслідування
Вчора, 10:18

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua