На місці демонтованого Леніна – фонтан: як влада планує оновити центр Києва

Новий проєкт передбачає створення зручних наземних пішохідних переходів, які зроблять центр міста доступним для всіх

Локація в самому центрі столиці, де до 2013 року стояв пам’ятник Володимиру Леніну, нарешті перетвориться на сучасний громадський простір. Про плани кардинально оновити ділянку на перетині Хрещатика та бульвару Тараса Шевченка повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, передає «Главком».

За словами посадовця, після демонтажу пам'ятника ця територія так і не стала повноцінною частиною пішохідної зони. Головною проблемою залишається відсутність інклюзивності: зараз перейти дорогу тут можна лише через підземний перехід, що є серйозним бар’єром для батьків із візочками, людей на кріслах колісних та літніх містян. Новий проєкт передбачає створення зручних наземних пішохідних переходів, які зроблять центр міста доступним для всіх.

Простір має стати безбар’єрним і зручним для всіх фото: КМДА

Важливою частиною оновлення стане сучасний фонтан, його реалізація відбудеться без залучення бюджетних коштів – проєкт підтримали меценати.

Візуалізація майбутнього фонтану фото: КМДА

Окрім фонтану, на локації замінять покриття, встановлять нове освітлення, облаштують місця для відпочинку та проведуть масштабне озеленення.

На перетині бульвару Шевченка і вулиці Хрещатик заплановано створити зручний простір з фонтаном фото: КМДА

Валентин Мондриївський зазначив, що цей проєкт нарешті «зшиє» пішохідні зв’язки в центрі столиці та зробить простір логічним і безпечним для щоденного користування. Посадовець зауважив, що це рішення орієнтоване на довгострокову перспективу, аби через роки Київ залишався комфортним та сучасним європейським містом.

Новий проєкт нарешті «зшиє» пішохідні зв’язки в центрі столиці та зробить простір логічним і безпечним фото: КМДА

Зазначається, що проєкт благоустрою цієї ділянки розглядали і схвалювали в кілька етапів. Постійно діюча конкурсна комісія із залучення інвесторів КМДА підтримала залучення позабюджетних коштів для реалізації робіт, що закріплено відповідним розпорядженням.

Наразі комунальна корпорація «Київавтодор» розпочала процедури закупівлі через електронну систему Prozorro, а завершити реалізацію проєкту планують у наступному році.

Нагадаємо, пам'ятник Леніну на бульварі Тараса Шевченка в Києві був повалений 8 грудня 2013 року під час Євромайдану. Активісти скинули монумент, що стало початком масштабної хвилі демонтажу радянських пам'ятників по всій Україні, відомої як «Ленінопад». Ця подія символізувала протест проти радянського минулого та влади. У серпні 2025 року у селі Рудківці Новоушицького району демонтували останнє погруддя Володимира Ульянова (Леніна), яке залишалося на підконтрольній уряду України території.

