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    Новини

    Фонтани на Майдані готові до консервації (фото)

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    Фонтани накриють спеціальною конструкцією - Фонтани на Майдані готові до консервації (фото)
    Фонтани накриють спеціальною конструкцією
    Фото: Київводфонд

    Зовнішнє обладнання фонтанів демонтовано

    Водограї на Майдані Незалежності у Києві активно готуються до зими. Про це повідомляє Спеціалізоване водогосподарське комунальне підприємство «Київводфонд».

    Вже демонтовано зовнішнє обладнання фонтанів й проведено необхідні санітарно-профілактичні роботи.

    Тепер фонтани повністю готові до накриття спеціальною конструкцією, яка буде захищати їх від зовнішніх пошкоджень та забруднень.

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    Фонтани на Майдані готові до консервації (фото)
    Фонтани на Майдані готові до консервації (фото)
    Фонтани на Майдані готові до консервації (фото)
    Фонтани на Майдані готові до консервації (фото)

    Нагадаємо, 30 вересня фонтани Києва припинили свою роботу й відправляться на зимовий відпочинок

    Вже з травня 2020 року столичні водограї відновлять свою роботу й будуть дарувати задоволення жителям міста.

    На сьогодні СВКП «Київводфонд» здійснює роботи з експлуатації 8 столичних фонтанів, а саме: на Майдані Незалежності – «Великий» та комплекс шести водограїв «Малі» (парна сторона вул. Хрещатик), фонтани «Водяна куля», «Каскадний» і «Засновники Києва» (непарна сторона вул. Хрещатик), а також фонтан «Хрещатик» на вул. Хрещатик, 25, фонтан на вул. Великій Васильківській, 119-121 та унікального комплексу в акваторії Русанівського каналу.

    Нагадаємо, до кінця 2019 року заплановано проведення капітального ремонту фонтану на вулиці Велика Васильківська, 119-121, який був збудований близько 30 років тому. Ремонт включатиме заміну гранітного облицювання, заміну електрокабелів, оновлення приладів підсвітки – близько 90 шт. та встановлення нового насосного обладнання – 15 шт.

    Київ ремонт фонтан Київводфонд Хрещатик
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