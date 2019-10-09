Фонтани на Майдані готові до консервації (фото)



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Фонтани накриють спеціальною конструкцією Фото: Київводфонд

Зовнішнє обладнання фонтанів демонтовано

Водограї на Майдані Незалежності у Києві активно готуються до зими. Про це повідомляє Спеціалізоване водогосподарське комунальне підприємство «Київводфонд».

Вже демонтовано зовнішнє обладнання фонтанів й проведено необхідні санітарно-профілактичні роботи.

Тепер фонтани повністю готові до накриття спеціальною конструкцією, яка буде захищати їх від зовнішніх пошкоджень та забруднень.

Нагадаємо, 30 вересня фонтани Києва припинили свою роботу й відправляться на зимовий відпочинок

Вже з травня 2020 року столичні водограї відновлять свою роботу й будуть дарувати задоволення жителям міста.

На сьогодні СВКП «Київводфонд» здійснює роботи з експлуатації 8 столичних фонтанів, а саме: на Майдані Незалежності – «Великий» та комплекс шести водограїв «Малі» (парна сторона вул. Хрещатик), фонтани «Водяна куля», «Каскадний» і «Засновники Києва» (непарна сторона вул. Хрещатик), а також фонтан «Хрещатик» на вул. Хрещатик, 25, фонтан на вул. Великій Васильківській, 119-121 та унікального комплексу в акваторії Русанівського каналу.

Нагадаємо, до кінця 2019 року заплановано проведення капітального ремонту фонтану на вулиці Велика Васильківська, 119-121, який був збудований близько 30 років тому. Ремонт включатиме заміну гранітного облицювання, заміну електрокабелів, оновлення приладів підсвітки – близько 90 шт. та встановлення нового насосного обладнання – 15 шт.