Київські фонтани вимикаються на відпочинок



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Буде демонтовано 12 гейзерних фонтанів в акваторії Русанівського каналу

Із 1 жовтня фахівці розпочнуть підготовку водограїв до зими

Сьогодні, 30 вересня, фонтани Києва припинять свою роботу й відправляться на зимовий відпочинок.

Водограї у центрі столиці та в акваторії Русанівського каналу тішили киян та гостей міста протягом п’яти місяців. Із 1 жовтня фахівці спеціалізованого водогосподарського комунального підприємства «Київводфонд» розпочнуть підготовку водограїв до зими.

На сьогодні СВКП «Київводфонд» здійснює роботи з експлуатації 8 столичних фонтанів, а саме: на Майдані Незалежності – «Великий» та комплекс шести водограїв «Малі» (парна сторона вул. Хрещатик), фонтани «Водяна куля», «Каскадний» і «Засновники Києва» (непарна сторона вул. Хрещатик), а також фонтан «Хрещатик» на вул. Хрещатик, 25, фонтан на вул. Великій Васильківській, 119-121 та унікального комплексу в акваторії Русанівського каналу.

«Перед відпочинком фонтани потрібно ретельно почистити й законсервувати. Підготовку до зими фонтанів на Майдані Незалежності розпочнемо із верхньої частини водограїв: демонтуємо усе зовнішнє обладнання, вимиємо чаші й проведемо необхідні санітарно-профілактичні роботи. «Великий» та шість «Малих» фонтанів будуть законсервовані спеціальною конструкцією, яка буде захищати чаші водограї від зовнішнього пошкодження й забруднення. Після цього роботи продовжаться безпосередньо у підземній частині фонтанів, де знаходиться насосне обладнання й щитові запуску», – повідомила директор підприємства Світлана Козловська.

Для демонтажу дванадцяти гейзерних фонтанів, які знаходяться в акваторії Русанівського каналу, будуть залучені дайвери й водоплавна техніка. Очищення Русанівських водограїв проходитиме безпосередньо після їх демонтажу з каналу. До наступного сезону вони будуть зберігатися у спеціалізованих приміщеннях.

Вже з травня 2020 року столичні водограї відновлять свою роботу й будуть дарувати задоволення жителям міста.

Нагадаємо, до кінця 2019 року заплановано проведення капітального ремонту фонтану на вулиці Велика Васильківська, 119-121, який був збудований близько 30 років тому. Ремонт включатиме заміну гранітного облицювання, заміну електрокабелів, оновлення приладів підсвітки – близько 90 шт. та встановлення нового насосного обладнання – 15 шт.