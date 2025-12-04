Фракцію «Удар» у Київраді очолила Мирослава Смірнова, двоє співголів склали повноваження

Дмитро Білоцерківець і Валентин Мондриївський покинули свої посади

Головою фракції «Удар» Віталія Кличка в Київраді стала Мирослава Смірнова – депутатка цієї політсили. Двоє співголів, Дмитро Білоцерковець і Валентин Мондриївський склали повноваження. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на трансляцію сесії Київради.

Про рішення Дмитра Білоцерковця покинути посаду співголови «Удару» в Київраді було відомо ще з вересня. Чутки про його розбіжності з Кличком з'явилися в кінці липня, після того, як у мережу потрапило відео, зняте на вулиці, на якому Кличко і Білоцерківець про щось сперечаються.

Дмитро Білоцерківець є давнім соратником Віталія Кличка, на виборах до Київради в 2020 році він йшов у першій десятці списку партії «Удар». Вперше в «Ударі» він з'явився ще в 2012 році, коли очолив молодіжне крило партії в Криму та Києві.

Валентин Мондриївський станом на зараз залишається заступником Віталія Кличка у КМДА.

Що відомо про Мирославу Смірнову?

Мирослава Смірнова є головою Департаменту суспільних комунікацій КМДА та членом бюджетної комісії Київради.

З 2015 до 2019 року вона очолювала Києво-Святошинську РДА. У 2019 невдало балотувалася від «Удару» до Верховної Ради, пише «Рух Чесно». В 2015 балотувалася від БПП до Київської обласної ради, роком раніше – до Верховної Ради від тієї ж політсили.

У 2012-2014 роках була помічницею на громадських засадах тодішнього депутата Артура Палатного. Нині він керує виконкомом «Удару», є кумом братів Кличків.

Спробу потрапити до ВР Смірнова робила й на виборах 2012 року – від «Удару». В 2010-2015 роках була депутаткою Київської обласної ради від цієї партії.

Кар'єру в органах місцевої влади почала в 2007 – в Шевченківській РДА була в.о. начальника відділу в справах сім'ї.