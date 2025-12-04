Головна Київ Новини
search button user button menu button

Фракцію «Удар» у Київраді очолила Мирослава Смірнова, двоє співголів склали повноваження

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Фракцію «Удар» у Київраді очолила Мирослава Смірнова, двоє співголів склали повноваження
Мирослава Смірнова є головою Департаменту суспільних комунікацій КМДА та членом бюджетної комісії Київради
фото з соцмереж Мирослави Смірнової

Дмитро Білоцерківець і Валентин Мондриївський покинули свої посади

Головою фракції «Удар» Віталія Кличка в Київраді стала Мирослава Смірнова – депутатка цієї політсили. Двоє співголів, Дмитро Білоцерковець і Валентин Мондриївський склали повноваження. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на трансляцію сесії Київради. 

Про рішення Дмитра Білоцерковця покинути посаду співголови «Удару» в Київраді було відомо ще з вересня. Чутки про його розбіжності з Кличком з'явилися в кінці липня, після того, як у мережу потрапило відео, зняте на вулиці, на якому Кличко і Білоцерківець про щось сперечаються. 

Дмитро Білоцерківець є давнім соратником Віталія Кличка, на виборах до Київради в 2020 році він йшов у першій десятці списку партії «Удар». Вперше в «Ударі» він з'явився ще в 2012 році, коли очолив молодіжне крило партії в Криму та Києві. 

Валентин Мондриївський станом на зараз залишається заступником Віталія Кличка у КМДА. 

Що відомо про Мирославу Смірнову?

Мирослава Смірнова є головою Департаменту суспільних комунікацій КМДА та членом бюджетної комісії Київради.

З 2015 до 2019 року вона очолювала Києво-Святошинську РДА. У 2019 невдало балотувалася від «Удару» до Верховної Ради, пише «Рух Чесно». В 2015 балотувалася від БПП до Київської обласної ради, роком раніше – до Верховної Ради від тієї ж політсили. 

У 2012-2014 роках була помічницею на громадських засадах тодішнього депутата Артура Палатного. Нині він керує виконкомом «Удару», є кумом братів Кличків.  

Спробу потрапити до ВР Смірнова робила й на виборах 2012 року – від «Удару». В 2010-2015 роках була депутаткою Київської обласної ради від цієї партії.

Кар'єру в органах місцевої влади почала в 2007 – в Шевченківській РДА була в.о. начальника відділу в справах сім'ї.

Теги: Київрада УДАР партії Дмитро Білоцерковець відео

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські прапори знову замайоріли на будівлі парламенту Чехії
Замість одного – три: українські прапори знову замайоріли на будівлі парламенту Чехії
6 листопада, 22:42
Вагенкнехт оголосила про відхід з посади лідера BSW
Німецька «подруга Путіна» Вагенкнехт покидає керівництво власної партії
10 листопада, 16:39
Окупанти атакували Запоріжжя: пошкоджено супермаркет
Атака на Дніпро та Запоріжжя, вибухи у Росії: головне за ніч
23 листопада, 07:14
Київ звільнив багатодітні сім'ї від оплати харчування дітей у дитсадках
Безкоштовне харчування дітей у садках Києва: хто має право на пільгу та як її оформити
7 листопада, 11:30
Порушнику загрожує штраф у розмірі до 34 тис. грн
Киянин співав російські пісні у формі поліцейського заради «хайпу»: яке покарання отримає
7 листопада, 12:05
Тимощук був відомий за жартівливі відео про військову службу
Загинув військовий Максим Тимощук, що прославився у TikTok жартівливими відео про службу
9 листопада, 15:51
Правоохоронці оперативно розшукали левицю, що втекла із зоокуточка
Правоохоронці показали, як ловили левицю-утікачку у Хмельницькому
15 листопада, 21:58
На балансі «Київміськбуду» перебувають 24 будівельні майданчики та понад 120 будинків різного ступеня готовності
«Київміськбуд» відновлює роботи після кризи: чи варто радіти інвесторам
28 листопада, 11:41
Усі полонені – військовослужбовці 228 мотострілецькому полку, що входить до складу 90 дивізії та дислокується у місті Єкатеринбург
Морпіхи під час зачистки села захопили 19 окупантів. Один із полонених продекламував «Заповіт»
30 листопада, 17:15

Новини

«Різдвяний політ Щедрика»: у Києві відкрилася виставка про світовий тріумф української мелодії
«Різдвяний політ Щедрика»: у Києві відкрилася виставка про світовий тріумф української мелодії
Частину вулиці Лаврської перейменовано на честь гетьмана Івана Мазепи
Частину вулиці Лаврської перейменовано на честь гетьмана Івана Мазепи
Фракцію «Удар» у Київраді очолила Мирослава Смірнова, двоє співголів склали повноваження
Фракцію «Удар» у Київраді очолила Мирослава Смірнова, двоє співголів склали повноваження
«Українці не допустять встановлення авторитаризму». Мер Києва заявив про політичний тиск
«Українці не допустять встановлення авторитаризму». Мер Києва заявив про політичний тиск
Президент Кіпру прибув до Києва
Президент Кіпру прибув до Києва
Київрада збільшує фінансування захисників ще на 800 млн грн: на що підуть кошти
Київрада збільшує фінансування захисників ще на 800 млн грн: на що підуть кошти

Новини

Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
Сьогодні, 12:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
Вчора, 06:00
В Україні хмарно: погода на 2 грудня
2 грудня, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
1 грудня, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua