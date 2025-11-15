Правоохоронці показали, як ловили левицю-утікачку у Хмельницькому

Левицю ввели в стан медикаментозного сну та транспортували у безпечне місце

Левицю, яка у суботу, 15 листопада, втекла з хмельницького реабілітаційного центру для диких тварин, знайшли. Як інформує «Главком», про це «Суспільному» розповів директор центру Сергій Пальохін.

«Увесь цей час левиця була біля нашого зоокуточка», – зазначив Сергій Пальохін.

🦁У поліції показали, як проходили пошуки другої левиці. Тварину ввели в стан медикаментозного сну і транспортували у безпечне місце. pic.twitter.com/dUFekqwzba — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 15, 2025

У поліції Хмельницької області повідомили, левицю ввели в стан медикаментозного сну та транспортували у безпечне місце.

Правоохоронці також оприлюднили відео того, як їм вдалося зловити тварину.

Нагадаємо, у Хмельницькому з реабілітаційного центру для диких тварин втекли два леви. За попередніми даними, тварини змогли залишити територію закладу через зовнішнє втручання. Як розповів директор закладу Сергій Пальохін, уночі невідомі особи зламали замки на вольєрі. Одну тварину зловили одразу, за іншою ж довелося ганятися майже цілий день.

