Правоохоронці показали, як ловили левицю-утікачку у Хмельницькому

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Правоохоронці показали, як ловили левицю-утікачку у Хмельницькому
Правоохоронці оперативно розшукали левицю, що втекла із зоокуточка
фото: Національна поліція

Левицю ввели в стан медикаментозного сну та транспортували у безпечне місце

Левицю, яка у суботу, 15 листопада, втекла з хмельницького реабілітаційного центру для диких тварин, знайшли. Як інформує «Главком», про це «Суспільному» розповів директор центру Сергій Пальохін.

«Увесь цей час левиця була біля нашого зоокуточка», – зазначив Сергій Пальохін.

У поліції Хмельницької області повідомили, левицю ввели в стан медикаментозного сну та транспортували у безпечне місце.

Правоохоронці також оприлюднили відео того, як їм вдалося зловити тварину.

Правоохоронці показали, як ловили левицю-утікачку у Хмельницькому фото 1

Нагадаємо, у Хмельницькому з реабілітаційного центру для диких тварин втекли два леви. За попередніми даними, тварини змогли залишити територію закладу через зовнішнє втручання. Як розповів директор закладу Сергій Пальохін, уночі невідомі особи зламали замки на вольєрі. Одну тварину зловили одразу, за іншою ж довелося ганятися майже цілий день. 

Крім того, нещодавно мережею поширилося відео, на якому дитина силою тримала кота та розмальовувала його фломастерами. На це відреагувала поліція та зоозахисники. За словами зоопсихологині, кадри з твариною свідчать про те, що кіт перебував у страху. Коли інцидент набув широкого розголосу в мережі, авторка відео вийшла на зв’язок та вибачилася за поведінку своєї дитини. Також вона зауважила, що провела бесіду з донькою щодо правильного поводження з тваринами.

Також у місті Ірпінь жінка залишила у квартирі без догляду чотирьох домашніх тварин, що призвело до їх загибелі. За скоєне їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

 

