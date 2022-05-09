Санду не братиме участь в заходах до Дня перемоги. Названа причина

Адміністрація президента Молдови пояснила, чому сьогодні Санду відсутня на офіційних заходах

Президентка Молдови Мая Санду за станом здоров’я не братиме участь в публічних заходах до 9 травня. Про це повідомили в адміністрації президента, передає «Главком».

«Мая Санду за станом здоров’я не зможе брати участь у публічних заходах, запланованих на сьогодні, 9 травня», – йдеться у повідомленні.

У президентурі також повідомили, що також скасовується спільна пресконференція з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем, який цими днями перебуває у Кишиневі з офіційним візитом. Конференція проходитиме в уряді разом із прем’єр-міністеркою Наталією Гаврилицею.

Напередодні Мая Санду записала відеозвернення до громадян, у якому закликала до єдності та збереження миру. Тоді Санду зауважила, що країна буде згадувати загиблих у Другій світовій війні і настання миру, та що 9 травня – також День Європи, яка об’єдналася, щоб зупинити війни на континенті, і забезпечила європейцям процвітання і прогрес.

Вона додала, що неможливо ігнорувати реальність і те, що поруч з Молдовою йде війна, та наголосила, що зберегти мир в країні можливо за умови, що громадяни не дадуть роз’єднати суспільство.

«Ми різні, але маємо жити разом, будувати майбутнє разом, у нашій країні. В мирі у Молдови є майбутнє… Мир залежить від нашої спроможності об’єднатися перед спільною загрозою. Мир залежить від нашої здатності не втрапити у пастку брехні і викликів», – заявила президентка, додавши, що матері з жодного міста Молдови не хочуть відправляти дітей на війну.

Нагадаємо, останнім часом у Молдові загострилась ситуація через низку вибухів у Придністров’ї. Українська розвідка повідомила про підготовку Росією провокацій в невизнаному регіоні, щоб втягнути його у війну.