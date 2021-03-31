Глава виконкому «Удару» розповів про новий етап розвитку партії Кличка

«Ми зосередимося на створенні команди людей, які не вважають Україну «failed state», – Артур Палатний про «Удар»

«Удар» починає трансформацію в партію, яка стане відкритою платформою для всіх активних українців. Про це в інтерв'ю ЛБ.юа розповів нещодавно призначений голова виконкому партії Артур Палатний.

«Ми починаємо трансформацію «Удару» в партію, яка стане відкритою платформою для всіх активних українців. Зосередимося на створення великої української команди людей, які не вважають Україну «failed state», не згодні з тим, що Україна – це «держава 404». Це люди, які хочуть жити в сильній європейській країні, де головна сила закону, а не закон сили. З такими людьми нам по дорозі», – заявив Палатний.

Голова виконкому «Удару» акцентував на тому, що в партію планують посилити за рахунок компетентних, досвідчених і порядних людей, а не просто «нових облич».

«Для «Удару» зараз стоїть завдання сформувати в Україні команду не просто «нових обличь». Головні принципові критерії для нас незмінні: компетентність і професіоналізм і, звичайно, патріотизм. І тут для нас важливий наш досвід. «Удар» не новачок в українській політиці. Ми далекі від політичного інфантилізму, який демонструють нинішні так звані «нові» партії з політконсервами всередині. Україні потрібна зважена політична альтернатива. «Удар» може стати цією альтернативою», – наголосив Палатний.

Нагадаємо, призначення головою виконкому «Удару» Артура Палатного глава партії Віталій Кличко назвав новим етапом у розвитку партії.