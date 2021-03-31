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    Глава виконкому «Удару» розповів про новий етап розвитку партії Кличка

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    Кличко схвально відгукнувся про призначення Палатного головою виконкому&nbsp;&laquo;Удару&raquo;&nbsp; - Глава виконкому «Удару» розповів про новий етап розвитку партії Кличка
    Кличко схвально відгукнувся про призначення Палатного головою виконкому «Удару» 

    «Ми зосередимося на створенні команди людей, які не вважають Україну «failed state», – Артур Палатний про «Удар»

    «Удар» починає трансформацію в партію, яка стане відкритою платформою для всіх активних українців. Про це в інтерв'ю ЛБ.юа розповів нещодавно призначений голова виконкому партії Артур Палатний.

    «Ми починаємо трансформацію «Удару» в партію, яка стане відкритою платформою для всіх активних українців. Зосередимося на створення великої української команди людей, які не вважають Україну «failed state», не згодні з тим, що Україна – це «держава 404». Це люди, які хочуть жити в сильній європейській країні, де головна сила закону, а не закон сили. З такими людьми нам по дорозі», – заявив Палатний.

    Голова виконкому «Удару» акцентував на тому, що в партію планують посилити за рахунок компетентних, досвідчених і порядних людей, а не просто «нових облич».

    «Для «Удару» зараз стоїть завдання сформувати в Україні команду не просто «нових обличь». Головні принципові критерії для нас незмінні: компетентність і професіоналізм і, звичайно, патріотизм. І тут для нас важливий наш досвід. «Удар» не новачок в українській політиці. Ми далекі від політичного інфантилізму, який демонструють нинішні так звані «нові» партії з політконсервами всередині. Україні потрібна зважена політична альтернатива. «Удар» може стати цією альтернативою», – наголосив Палатний.

    Нагадаємо, призначення головою виконкому «Удару» Артура Палатного глава партії Віталій Кличко назвав новим етапом у розвитку партії.

    Теги: Віталій Кличко Київ УДАР партії Артур Палатний патріотизм
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