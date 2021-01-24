В Італії заборонили дітям користуватися TikTok
Італійська влада вирішила заблокувати доступ до даного ресурсу до 15 лютого
В Італії вирішили частково заблокувати соцмережу TikTok для тих користувачів, чий вік неможливо точно визначити. Це сталося після того, як у місті Палермо померла 10-річна дівчинка
За правилами соцмережі користувачам має бути не менше 13 років, повідомляє The Guardian.
Кажуть, що вона брала участь у челенджі у TikTok, що передбачав удушення у вигляді затягування ременя на шиї.
Дівчинка померла в лікарні. Її знайшла у ванній 5-річна сестра. Школярка мала на шиї затягнутий ремінь, і поруч був телефон. Телефон перевіряє поліція. А прокуратура почала розслідування смерті.
«Ми нічого не знали», – сказав батько дівчинки газеті.
«Ми не знали, що вона бере участь у цій грі. Ми знали, що наша дочка заходила на TikTok заради танців, дивилася відео. Як я міг уявити це звірство?» – додав він.
При цьому власник TikTok, китайський холдинг ByteDance, заявив, що не знайшов жодного контенту в соцмережі, який міг би спонукати дівчину взяти участь у будь-якому подібному челенджі. Однак, сприятиме місцевій прокуратурі розслідувати можливе підбурювання до самогубства.
Попри це італійська влада вирішила заблокувати доступ до даного ресурсу до 15 лютого.
Також офіційний Рим вважає, що TikTok приділяє «недостатню увагу до захисту неповнолітніх». Підставою для такого висновку є легкість, з якою дуже маленькі діти можуть підписатися на додаток для відео.
До слова, українські курсантки з Харкова оскандалилися через відео в TikTok з російським поліцейським.
Схожий інцидент трапився з курсантками Харківського університету наприкінці 2020 року. Тоді їхнє відео обурило українців та спричинило скандал. Студентки опублікували кадри, на яких танцюють під пісню «Наколочки» російського гурту «Воровайки», яким заборонено виступати в Україні.