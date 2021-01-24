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    У світі

    В Італії заборонили дітям користуватися TikTok

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    За правилами соцмережі TikTok користувачам має бути не менше 13 років - В Італії заборонили дітям користуватися TikTok
    За правилами соцмережі TikTok користувачам має бути не менше 13 років

    Італійська влада вирішила заблокувати доступ до даного ресурсу до 15 лютого

    В Італії вирішили частково заблокувати соцмережу TikTok для тих користувачів, чий вік неможливо точно визначити. Це сталося після того, як у місті Палермо померла 10-річна дівчинка

    За правилами соцмережі користувачам має бути не менше 13 років, повідомляє The Guardian.

    Кажуть, що вона брала участь у челенджі у TikTok, що передбачав удушення у вигляді затягування ременя на шиї.

    Дівчинка померла в лікарні. Її знайшла у ванній 5-річна сестра. Школярка мала на шиї затягнутий ремінь, і поруч був телефон. Телефон перевіряє поліція. А прокуратура почала розслідування смерті.

    «Ми нічого не знали», – сказав батько дівчинки газеті.

    «Ми не знали, що вона бере участь у цій грі. Ми знали, що наша дочка заходила на TikTok заради танців, дивилася відео. Як я міг уявити це звірство?» – додав він.

    При цьому власник TikTok, китайський холдинг ByteDance, заявив, що не знайшов жодного контенту в соцмережі, який міг би спонукати дівчину взяти участь у будь-якому подібному челенджі. Однак, сприятиме місцевій прокуратурі розслідувати можливе підбурювання до самогубства.

    Попри це італійська влада вирішила заблокувати доступ до даного ресурсу до 15 лютого.

    TikTok – популярна соціальна мережа, в якій користувачі діляться короткими відео. Левову частку аудиторії становлять підлітки та діти.

    Також офіційний Рим вважає, що TikTok приділяє «недостатню увагу до захисту неповнолітніх». Підставою для такого висновку є легкість, з якою дуже маленькі діти можуть підписатися на додаток для відео.

    До слова, українські курсантки з Харкова оскандалилися через відео в TikTok з російським поліцейським.

    Схожий інцидент трапився з курсантками Харківського університету наприкінці 2020 року. Тоді їхнє відео обурило українців та спричинило скандал. Студентки опублікували кадри, на яких танцюють під пісню «Наколочки» російського гурту «Воровайки», яким заборонено виступати в Україні.

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    Теги: прокуратура діти Італія смерть скандал розслідування поліція TikTok
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