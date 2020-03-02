Грип здає позиції: кількість хворих у Києві знижується



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У столиці спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 5,7% порівняно з попереднім тижнем

У Києві за дев’ятий тиждень 2020 року зареєстровано 13 758 хворих на грип та ГРВІ. Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні, який не потребує введення додаткових заходів, та є нижчою базової лінії на 39,3%. Наразі показник захворюваності становить 466,2. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

Загалом у столиці спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 5,7% порівняно з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок дорослого та дитячого населення. Так, дітей захворіло – 8 805 (зниження на 4,6%), дорослих – 4953 особи (зниження на 7,6%).

«У структурі захворюваності діти становлять 64%, а на попередньому тижні – 63,3%. Серед школярів захворюваність знизилася на 5,3% – зареєстровано 3904 випадки», – розповів Поворозник.

Він зазначив, що до медичних закладів за дев’ятий тиждень госпіталізовано 233 особи, із них 155 дітей.

«Із початку епідемічного сезону у щеплювальних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я вакцинацією проти грипу охоплено 51 514 осіб», – додав Поворозник.

За інформацією Департаменту освіти і науки, наразі у Києві освітній процес призупинено частково у 13 навчальних закладах.

«Наразі у 8 навчальних закладах відновлено освітній процес», – повідомив Поворозник.

Нагадаємо, у Києві за восьмий тиждень 2020 року було зареєстровано 14 591 хворий на грип та ГРВІ.