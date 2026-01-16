На Волині поліціянт складав постанови з вигаданими людьми та злочинами

Поліціянт хотів покращити показники своєї роботи за допомогою фіктивних постанов

На Волині судили поліціянта, який створював фіктивні постанови про вигаданих людей та злочини. Правоохоронець хотів покращити показники роботи. Про це пише «Главком» із посиланням на вирок суду.

Йдеться про поліціянта, який працював помічником чергової частини сектору поліцейської діяльності селища Локачі Володимир-Волинського райвідділу поліції. У вироку суду зазначається, що свою першу фіктивну постанову фігурант склав 2 грудня 2021 року. У постанові йшлося про те, що мешканець села Привітне курив у стані алкогольного сп'яніння у громадському місці. За це йому й видали попередження. Однак виявилося, що цієї події не було, як і самого мешканця.

Здебільшого правопорушення, щодо яких поліціянт створював фіктивні постанови, стосувалися куріння у заборонених місцях, перебування напідпитку або попередження щодо гучної музики в громадських місцях. Єдине, що змінював правоохоронець у своїх постановах – це адреси інцидентів, марки сигарет та ще деякі деталі.

У судді поліціянт визнав свою винну. За його словами, він хотів покращити показники роботи на службі. Поліцейського визнали винним за ч. 1 ст. 366 КК України (службове підроблення), ч. 1 та ч. 3 ст. 362 КК України (несанкціоновані дії з інформацією, що обробляється в комп’ютерних системах).

Також правоохоронцю призначили штраф розміром 34 тис. грн та позбавили права працювати на посадах в правоохоронних органах строком на три роки. Однак обвинувачений ще може оскаржити вирок.

