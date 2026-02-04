На Київщині чоловік підозрюється у насильстві щодо дев'ятирічної дівчинки: подробиці від поліції

У суді підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

Поліцейські Київщини повідомили про підозру зловмиснику, який підозрюється у скоєнні насильницькмх дій щодо малолітньої дівчинки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Правоохоронці встановили, що подія сталася у вересні 2025 року. За даними слідства, перебуваючи за місцем свого проживання, 59-річний фігурант покликав на горище дев'ятирічну дівчинку, яка перебувала у гостях та всупереч волі потерпілої, вчинив щодо неї насильницькі дії сексуального характеру.

Зазначається, що до поліції про подію повідомила мати дівчинки.

Горище, де, за версією слідства, стався статевий злочин фото: поліція Київщини/Facebook

Слідчі за процесуальним керівництвом Бучанської окружної прокуратури повідомили про підозру зловмиснику за фактом вчинення насильницьких дій сексуального характеру, вчинених щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років (ч. 4 ст. 153 Кримінального кодексу України). Тривають слідчі дії.

У суді підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, чоловіку з Вінниччини оголосили підозру у зґвалтуванні 13-річної падчерки. Інцидент відбувся ще у серпні 2025 року, тоді 38-річний чоловік зґвалтував 13-річну доньку своєї співмешканки. За даними слідства він проживав з жінкою та її дитиною, вони жили у цивільному шлюбі.

Також повідомлялося, що Київська міська прокуратура та ювенальні прокурори Шевченківської окружної прокуратури міста Києва винесли вирок чоловіку за вчинення домашнього насильства щодо малолітньої доньки та падчерки. 38-річному уродженцю Кіровоградської області присудили 15 років ув’язнення. В Офісі генерального прокурора заявили, що цей вирок буде оскаржений,