На Київщині чоловік підозрюється у насильстві щодо дев'ятирічної дівчинки: подробиці від поліції

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
На Київщині чоловік підозрюється у насильстві щодо дев'ятирічної дівчинки: подробиці від поліції
У суді підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
фото: поліція Київської області

До поліції про подію повідомила мати дівчинки 

Поліцейські Київщини повідомили про підозру зловмиснику, який підозрюється у скоєнні насильницькмх дій щодо малолітньої дівчинки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини. 

Правоохоронці встановили, що подія сталася у вересні 2025 року. За даними слідства, перебуваючи за місцем свого проживання, 59-річний фігурант покликав на горище дев'ятирічну дівчинку, яка перебувала у гостях та всупереч волі потерпілої, вчинив щодо неї насильницькі дії сексуального характеру.

Зазначається, що до поліції про подію повідомила мати дівчинки.

Горище, де, за версією слідства, стався статевий злочин
Горище, де, за версією слідства, стався статевий злочин
фото: поліція Київщини/Facebook

Слідчі за процесуальним керівництвом Бучанської окружної прокуратури повідомили про підозру зловмиснику за фактом вчинення насильницьких дій сексуального характеру, вчинених щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років (ч. 4 ст. 153 Кримінального кодексу України). Тривають слідчі дії.

У суді підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, чоловіку з Вінниччини оголосили підозру у зґвалтуванні 13-річної падчерки. Інцидент відбувся ще у серпні 2025 року, тоді 38-річний чоловік зґвалтував 13-річну доньку своєї співмешканки. За даними слідства він проживав з жінкою та її дитиною, вони жили у цивільному шлюбі.

Також повідомлялося, що Київська міська прокуратура та ювенальні прокурори Шевченківської окружної прокуратури міста Києва винесли вирок чоловіку за вчинення домашнього насильства щодо малолітньої доньки та падчерки. 38-річному уродженцю Кіровоградської області присудили 15 років ув’язнення. В Офісі генерального прокурора заявили, що цей вирок буде оскаржений,

Київщина зґвалтування дитина

