Хакери зламали сайти кількох райадміністрацій Київщини, налякавши людей

Хакери розмістили на сайтах неправдиву інформацію

У середу, 28 квітня, невідомі зламали офіційні сайти кількох райдержадміністрацій і територіальних громад Київської області та розмістили на них неправдиву інформацію. Про це повідомляє пресслужба Київської облдержадміністрації.

Ідеться про нібито розпорядження голови ОДА, в якому вказано, що всім закладам загальної середньої освіти належить надати до Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації списки учнів чоловічої статі 15 років і старше до 30 квітня 2021 року. Також сказано, що слід забезпечити, аби учні пройшли медкомісію до 6 травня.

«Офіційно повідомляємо, що розпорядження такого змісту Василь Володін не підписував, тому інформація не відповідає дійсності», - йдеться в повідомленні Київської ОДА.

Як повідомлялося, з початку року СБУ нейтралізувала близько 350 кібератак.

Нещодавно кіберфахівці Служби безпеки України не дали спецслужбам Росії здійснити потужну вірусну атаку на держоргани України.

До слова, шахраї все частіше отримають доступ до особистої інформації через смартфон. Ще чотири роки тому смартфони зламували в середньому кожні 39 секунд. А за останні кілька років число зломів зросло на 11%. Читайте, як розпізнати, що смартфон зламаний.