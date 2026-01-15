Мінкульт призначив гендиректора «Києво-Печерської лаври»

Гендиректором «Києво-Печерської лаври» став історик Максим Остапенко

Міністерство культури України призначило Максима Остапенка генеральним директором Національного заповідника «Києво-Печерська лавра». Про це йдеться на сайті Міністерства культури України, інфлрмує «Главком».

Новий гендиректор заповідника «Києво-Печерської лаври» Максим Остапенко має багаторічний досвід роботи у сфері охорони та популяризації культурної спадщини. Максим Остапенко відомий археолог, науковець та кандидат історичних наук. Тривалий час він працював із Національним заповідником «Хортиця», де обіймав посаду заступника директора з наукової роботи та був генеральним директором заповідника тощо.

Мінкульт призначив нового гендиректора «Києво-Печерської лаври» фото: mcsc.gov.ua/

З початку повномасштабного вторгнення Максим Остапенко долучився до ЗСУ. У Мінкульті розповіли, що він також має значний досвід в управлінні Національним заповідником «Києво-Печерська лавра». «У 2023 році Максим Остапенко був залучений до управління установою та з 14 квітня до 28 жовтня 2023 року виконував обов’язки генерального директора. Надалі, з 28 жовтня 2023 року до 22 травня 2025 року, він працював генеральним директором Заповідника, забезпечував збереження, дослідження та представлення унікального комплексу пам’яток, музейних зібрань і культурних цінностей», – розповіли у міністерстві.

21 травня 2025 році Максима Остапенка звільнили з посади директора Національного заповідника «Києво-Печерська лавра». Останні вісім місяців його обовʼязки виконувала Світлана Котляревська. Проте 15 січня 2026 року Максима Остапенка поновили на посаді генерального директора Національного заповідника «Києво-Печерська лавра».

