Мінкульт призначив гендиректора «Києво-Печерської лаври»

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Мінкульт призначив гендиректора «Києво-Печерської лаври»
Археолог Максим Остапенко став гендиректором «Києво-Печерської лаври»
фото з відкритих джерел

Гендиректором «Києво-Печерської лаври» став історик Максим Остапенко

Міністерство культури України призначило Максима Остапенка генеральним директором Національного заповідника «Києво-Печерська лавра». Про це йдеться на сайті Міністерства культури України, інфлрмує «Главком».

Новий гендиректор заповідника «Києво-Печерської лаври» Максим Остапенко має багаторічний досвід роботи у сфері охорони та популяризації культурної спадщини. Максим Остапенко відомий археолог, науковець та кандидат історичних наук. Тривалий час він працював із Національним заповідником «Хортиця», де обіймав посаду заступника директора з наукової роботи та був генеральним директором заповідника тощо. 

Мінкульт призначив нового гендиректора «Києво-Печерської лаври»
Мінкульт призначив нового гендиректора «Києво-Печерської лаври»
фото: mcsc.gov.ua/

З початку повномасштабного вторгнення Максим Остапенко долучився до ЗСУ. У Мінкульті розповіли, що він також має значний досвід в управлінні Національним заповідником «Києво-Печерська лавра». «У 2023 році Максим Остапенко був залучений до управління установою та з 14 квітня до 28 жовтня 2023 року виконував обов’язки генерального директора. Надалі, з 28 жовтня 2023 року до 22 травня 2025 року, він працював генеральним директором Заповідника, забезпечував збереження, дослідження та представлення унікального комплексу пам’яток, музейних зібрань і культурних цінностей», – розповіли у міністерстві.

21 травня 2025 році Максима Остапенка звільнили з посади директора Національного заповідника «Києво-Печерська лавра». Останні вісім місяців його обовʼязки виконувала Світлана Котляревська. Проте 15 січня 2026 року Максима Остапенка поновили на посаді генерального директора Національного заповідника «Києво-Печерська лавра».

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський звільнив Івана Рудницького з посади голови Волинської обласної державної адміністрації та призначив його на нову посаду. «Призначити Рудницького Івана Львовича заступником голови Служби безпеки України», – йдеться в указі президента.

Також повідомлялося, що Верховна Рада з другої спроби призначила ексміністра оборони Дениса Шмигаля на посади міністра енергетики та першого віцепрем’єр-міністра України. На засіданні парламенту за обрання Дениса Шмигаля на посаду міністра енергетики та першого віцепремʼєр-міністра проголосували 248 народних депутатів.

