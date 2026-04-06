У Києві 7-11 квітня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)

Ірина Міллер
Ірина Міллер
У Києві 7-11 квітня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
Для придбання свіжих продуктів також можна відвідати комунальні ринки
фото: Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА

Фермерські продукти можна буде придбати у всіх районах міста

Цього тижня, з 7 до 11 квітня, в Києві відбудуться продуктові сільськогосподарські ярмарки. Про це інформує «Главком» із посиланням на Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги.

7 квітня (вівторок) ярмарки триватимуть у:

  • Голосіївському районі – просп. Науки, 88;
  • Дарницькому районі – вул. Євгенія Харченка, 41-47; 
  • Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;
  • Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Берестейського, 73/1 та вул. Рене Декарта; 
  • Шевченківському районі – ріг вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4.

8 квітня (середа) в:

  • Голосіївському районі – Стратегічне шосе (в межах просп. Науки та вул. Малокитаївської);
  • Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;
  • Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;
  • Печерському районі – вул. Велика Васильківська (в межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);
  • Подільському районі – просп. Європейського Союзу, 5-11;
  • Святошинському районі – вул. Підлісна, 8.

9 квітня (четвер) у:

  • Голосіївському районі – вул. Юлії Здановської (в межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської), вул. Новопирогівська, 25/2-29;
  • Дарницькому районі – вул. Євгенія Харченка, 41-47;
  • Дніпровському районі – просп. Воскресенський, 8-10;
  • Печерському районі – вул. Генерала Алмазова, 6-8;
  • Подільському районі – вул. Юрківська (в межах вулиць Межигірської і Турівської);
  • Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Берестейського, 73/1 та вул. Рене Декарта.

10 квітня (п’ятниця) в:

  • Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;
  • Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;
  • Деснянському районі – вул. Ореста  Левицького (в межах вулиць Мілютенка та Братиславської);
  • Дніпровському районі – вул. Гроденська, 1/35-17А, вул. Алматинська, 64-74;
  • Печерському районі – перетин вулиць Леоніда Первомайського та Іллі Мечникова;
  • Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;
  • Солом’янському районі – вул. Освіти (в межах просп. Повітряних Сил та вул. Максима Токарева), пров. Ковальський (у межах вулиць Михайла Брайчевського та Сім’ї Бродських);
  • Шевченківському районі – ріг вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16-20, вул. Ризька, 1, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4.

11 квітня (субота) в:

  • Голосіївському районі – вул. Паньківська (в межах вулиць Саксаганського та Жилянської), вул. Голосіївська, 4-10;
  • Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
  • Деснянському районі – вул. Сержа Лифаря (в межах вул. Оноре де Бальзака та просп. Червоної Калини);
  • Дніпровському районі – бульв. Ігоря Шамо, 2-12;
  • Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
  • Солом’янському районі – вул. Стадіонна (в межах вулиць Патріарха Мстислава Скрипника та Богданівської);
  • Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 7-11.

Нагадаємо, що у зв’язку з карантинними заходами тимчасово не проводитимуть ярмарки (до зняття карантинних обмежень) в Оболонському районі – на вул. Петра Калнишевського, 1-5 і вул. Йорданській, 1-9.

Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:

  • КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;
  • КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16;
  • КП «Бессарабський ринок» – Бессарабська площа, 2.

Нагадаємо, на столичних прилавках з’явилася перша полуниця. Поки одні супермаркети тільки готуються до сезону, інші вже пропонують як бюджетні, так і елітні варіанти. 

До слова, ескалація війни на Близькому Сході може вплинути на ціни продуктів харчування в Україні, передусім на імпортні овочі. Найшвидше подорожчання може торкнутися помідорів та огірків. На ціни впливають і внутрішні фактори, зокрема підвищення курсу долара та зростання вартості пального в Україні. Це збільшує витрати на логістику та імпортні компоненти для виробництва.

Читайте також:

Читайте також

Наслідки атаки на Київщину у ніч на 14 березня 2026 року
Зросла кількість загиблих унаслідок удару РФ по Київщині у ніч на 14 березня
16 березня, 11:07
Після серії ударів по енергооб'єктах Києва в кінці січня в експериментальному будинку були повністю відсутні вода та опалення, майже не вмикалась електрика та замерзла каналізація
Київ відновить будинок-«ромашку» на Оболоні після зимового колапсу: деталі закупівлі
17 березня, 09:06
Під час робіт транспортний рух буде обмежуватися частково та поетапно
Обмеження руху на мостах і шляхопроводах Києва 17 та 18 березня: де триватимуть ремонти
17 березня, 10:54
ТЦК у заміському комплексі Sobi Club під Києвом
Посилення мобілізації в Києві та перекриття доріг: у ТЦК пояснили, що відбувається насправді
20 березня, 09:59
Сьогодні о 7:30 виявили витік теплоносія, через що утворилася пара
На мосту Патона сталася аварія тепломережі: що відомо
22 березня, 10:16
«Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності
Обмеження руху в Києві 25 березня: де сьогодні працюватимуть дорожники (список адрес)
25 березня, 10:07
Рятувальники гасять автівку на вулиці Академіка Заболотного. 25 березня 2027 року
У Голосіївському районі під час руху загорівся автомобіль Chevrolet (фото)
25 березня, 14:33
Повітряна тривога у Києві тривала 10 хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала 10 хвилин
31 березня, 23:41
Володимир Бугров: «Мій заступник є випускником вищої школи КДБ СРСР»
Секс-скандали та корупція? Ректор Університету Шевченка назвав особу, що стоїть за кампанією його дискредитації
2 квiтня, 15:39

У столиці приспущено головний прапор країни
Проїзд з Ірпеня до Києва подорожчав до 80 грн: пасажири нарікають на відсутність альтернативи
Низка поїздів затримується через травмування людини у Броварах: перелік рейсів
Київський метрополітен пішов до суду захищати свою репутацію і спровокував конфуз
У Києві пролунав сильний вибух, вогнем охопило авто
Ворожа атака на Одещину. Президент відреагував на удари Росії
Сьогодні, 12:25
Українська розвідка «розібрала» російський боєприпас «Краснополь»: подробиці
Сьогодні, 09:53
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Сьогодні, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
