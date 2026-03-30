На Троєщині тепломережі відремонтовано зі збитками у понад 900 тис. грн: деталі справи

фото: «Київтеплоенерго»

У результаті службової недбалості  «Київтеплоенерго» переплатило понад 900 тис. грн на закупівлі асфальтобетону і щебенево-піщаних сумішей  

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно начальниці одного з відділів КП «Київтеплоенерго» за фактом службової недбалості під час ремонту тепломереж. Про це інформує «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Слідство встановило, що під час ремонту теплових мереж у мікрорайоні Троєщина, профінансованого з бюджету столиці на суму близько 9,4 млн грн, фігурантка неналежно виконала свої обов’язки.

Посадовиця не перевірила обґрунтованість вартості будівельних матеріалів і погодила фінансову документацію із завищеними цінами. У результаті на закупівлі асфальтобетону і щебенево-піщаних сумішей комунальне підприємство переплатило понад 900 тис. грн.

Підозру начальниці одного з відділів «Київтеплоенерго» оголосили влітку минулого року, її дії кваліфікували за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – службова недбалість.

Правоохоронці завершили досудове розслідування та направили обвинувальний акт до суду. Обвинуваченій загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, після масованої атаки 24 січня 2026 року Деснянський район столиці опинився в епіцентрі комунальної катастрофи. Найскладніша ситуація зафіксована на Троєщині, де через значні пошкодження інфраструктури близько 600 багатоповерхівок одночасно залишилися без усіх базових послуг: електроенергії, водопостачання та опалення.

