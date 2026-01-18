Головна Київ Новини
Глава КМВА закликав допомагати безпритульним тваринам під час холодів

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Глава КМВА закликав допомагати безпритульним тваринам під час холодів
Зима – найскладніший період для безпритульних тварин
фото: ДСНС

Ткаченко закликав містян залишати теплу воду, підгодовувати собак і котів

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко звернувся до киян і представників бізнесу із закликом допомагати безпритульним тваринам, які особливо страждають від холоду, нестачі їжі та води, пише «Главком».

За його словами, у складних умовах війни випробування проходять не лише люди, а й тварини, які повністю залежать від людської турботи. Він закликав містян залишати теплу воду, підгодовувати собак і котів, а за можливості пускати їх у теплі приміщення.

«Навіть невеликий прояв турботи може врятувати життя пухнастика», – наголосив Ткаченко.

У КМВА підкреслили, що підтримка безпритульних тварин – це прояв людяності, який особливо важливий у кризові часи.

Як повідомлялось, зима – найскладніший період для безпритульних тварин. Морози, вітер і сніг ускладнюють пошук їжі, води та безпечного укриття, тож навіть невелика підтримка з боку людей може стати вирішальною для їх виживання. 

Зокрема, екологи радять лишати в доступних місцях поживний корм. Для собак і котів найкраще підходить сухий корм, який не замерзає, або тепла каша. Важливо: за жодних обставин не давайте тваринам кістки. Вони не є поживними і не приносять жодної користі, натомість можуть спричинити серйозні внутрішні травми.

