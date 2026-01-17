Головна Київ Новини
У Києві оновлено правила комендантської години: влада повідомила деталі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
У Києві оновлено правила комендантської години: влада повідомила деталі
Згідно з рішенням Ради оборони, «пункти незламності» переходять на цілодобовий режим роботи
фото: ДСНС України/Telegram

У столиці запроваджено важливі винятки для поїздок у таксі та походів до «пунктів незламності»

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про запровадження оновлених правил, які діють від 17 січня 2026 року. Про це інформує «Главком».

Що дозволено вночі

Комендантську годину не скасовано, проте з’явилися життєво необхідні винятки. Киянам та гостям міста вночі дозволено:

  • прямувати до «пунктів незламності» – пішки, на власному авто або на таксі.
  • діставатися додому з вокзалу – це стосується випадків, коли потяг прибув із запізненням, або якщо ви вимушені пересуватися містом через форс-мажор.

«Для киян це означає прості й важливі речі: вночі дістатися додому, у тому числі з поїзда, що прибув із запізненням, та можливість у будь-який час знайти тепло, світло і допомогу», – пояснив Ткаченко.

У Києві оновлено правила комендантської години: влада повідомила деталі фото 1

«Пункти незламності» працюватимуть цілодобово

Згідно з рішенням Ради оборони, «пункти незламності» переходять на цілодобовий режим роботи. Це стосується не лише муніципальних локацій, а й відповідального бізнесу, який зареєстрований на мапі пунктів.

Уночі там можна буде:

  • зігрітися;
  • зарядити гаджети;
  • отримати доступ до зв’язку;
  • випити гарячого чаю.

Бізнес, який має статус «пункту незламності», також отримав право працювати вночі.

Контроль та документи

Попри послаблення, заходи безпеки у місті посилюються. Патрулі перевірятимуть підстави для перебування на вулиці.

Важливо мати при собі:

  • документ, що посвідчує особу (паспорт);
  • військовозобов’язаним – військово-обліковий документ.

Влада наголошує, що веде постійну перевірку «пунктів незламності», аби вони були не просто позначками на карті, а реально працюючими осередками підтримки.

 

