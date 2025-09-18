Литва остаточно відключилася від російської електромережі

Енергетики демонтували шість повітряних ліній електропередачі з Калінінградською областю

Литовський оператор передачі електроенергії Litgrid оголосив про повний демонтаж ділянок транскордонних ліній електропередачі, що з'єднували Литву з Калінінградською областю Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Delfi.

Зазначається, що повний демонтаж означає остаточне відключення від російської мережі та зміцнення інтеграції в континентальну електроенергетичну систему Європи. «Після завершення всіх демонтажних робіт ми повністю звільнимося від непотрібної інфраструктури, тим самим ще більше зміцнивши нашу енергетичну незалежність», – заявив генеральний директор Litgrid Рокас Масюліс.

Демонтаж ліній почався 8-9 лютого цього року – відразу після синхронізації країн Балтії з континентальними електромережами Європи. Всього демонтували шість повітряних ліній електропередачі з Калінінградською областю – три лінії напругою 330 кВ і три напругою 110 кВ.

Аналогічні роботи ведуться на кордоні з Білоруссю – всього буде відключено і демонтовано 12 міжсистемних ліній, з них п'ять – напругою в 330 кВ і сім – 110 кВ. До середини 2027 року планується повністю демонтувати зв'язки з Білоруссю.

Нагадаємо, в лютому повідомлялося, що Естонія, Литва і Латвія відключили свою енергосистему від контрольованої Росією частотної зони. Раніше повідомлялося, що відключення країн Балтії також вплине на Калінінградську область – російський ексклав, який після цього втратить зв’язок з енергосистемою материкової Росії.