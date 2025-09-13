Головна Світ Політика
search button user button menu button

Литва назвала умову негайного закриття кордону з Білоруссю

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Литва назвала умову негайного закриття кордону з Білоруссю
Наразі Збройні сили Литви оцінюють ризик нападу на країну як низький
фото: LRT

Литва ще не наслідувала приклад Польщі та не закрила всі пункти пропуску на кордоні з Білоруссю

Литва залишить відкритими решту пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю, але готова негайно закрити їх у разі будь-яких провокацій. Таку заяву зробив новообраний міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на LRT.

За словами міністра, закриття кордону може статися у будь-який час, якщо виникне провокація, пов'язана, наприклад, із дронами чи підозрілими переміщеннями військ. Він зазначив, що у разі такого інциденту начальник прикордонної служби має повноваження негайно ухвалити рішення.

На відміну від Польщі, яка тимчасово закрила свій кордон через російсько-білоруські навчання «Захід-2025», Литва поки не йде на такий крок. Кондратович пояснив, що це робиться для того, щоб уникнути труднощів для громадян ЄС, які перебувають у Білорусі.

Наразі Збройні сили Литви оцінюють ризик нападу на країну як низький, хоча вважають провокації можливими.

Нагадаємо, Польща закрила кордон з Білоруссю в ніч на 12 вересня, коли стартують російсько-білоруські навчання «Захід-2025». Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє «Главком» з посиланням на RMF24.

Прем’єр наголосив, що окрім самих військових маневрів, Росія та Білорусь здійснюють інші провокаційні дії як на території Польщі, так і поза її межами.

Росія та Білорусь проведуть спільні стратегічні військові навчання «Захід-2025» з 12 по 16 вересня 2025 року. На них військові відпрацюють застосування ядерної зброї та ракет «Орєшник». 

Як відомо, кілька сотень військовослужбовців та кілька десятків одиниць техніки ЗС РФ прибули на територію Білорусі для участі у військових навчаннях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Держприкордонслужби Андрій Демченко.

До слова, РФ проводить спільні військові навчання із Білоруссю з метою нагнітання психозу, аби європейські партнери України зменшили тиск на країну-агресорку. Москва лякає європейців скупченням такої потуги на їхніх кордонах, і тим самим намагається зменшити допомогу Україні, відволікаючи їхні сили на східно-північний кордон НАТО. Україна, зі свого боку, також змушена відтягувати сили до свого північно-західного кордону. Таку думку у коментарі «Главкому» висловив директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський.

Зокрема, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов попередив про «шалену хвилю інформаційного загострення» з 12 вересня – тоді у Білорусі розпочнуться військові навчання «Захід-2025».

Читайте також:

Теги: Литва Білорусь кордон Польща

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дипломати обговорять вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі
Радбез ООН проведе екстрене засідання через атаку російських дронів на Польщу
11 вересня, 10:49
За словами речника МЗС, Польща буде всіляко підтримувати затриманого в Білорусі співгромадянина
Польща закликала своїх громадян негайно покинути Білорусь
5 вересня, 22:03
Одна з ключових пропозицій законопроєкту №13673 – встановити кримінальну відповідальність за незаконний перетин кордону
Саджати до в’язниці за втечу з країни. Юристи вказали на недоліки скандального законопроєкту уряду
5 вересня, 18:49
Італія не направлятиме свої війська в Україну
Три країни відмовились відправляти свої війська в Україну в рамках гарантій безпеки
5 вересня, 04:15
Демченко: Щодо спроб незаконного перетину кордону, вони, на жаль, продовжуються
Де найчастіше фіксується незаконний перетин кордону: дані ДПСУ
27 серпня, 17:27
Польща максимально вкладає кошти в армію
Рекордні витрати на оборону: Польща збільшує військовий бюджет до $45 млрд
26 серпня, 12:57
Раніше міністр цифровізації Польщі заявив, що країна не зможе обслуговувати Starlink для України
Україна втратить доступ до Starlink? Польща прокоментувала заяву міністра
26 серпня, 07:43
На місці майбутнього озера вже ведуться підготовчі роботи
Гігантське озеро та АЕС. Польща готує новий магніт для туристів
21 серпня, 16:01
Речниця Лукашенко: ми готові організувати будь-яку зустріч
Мінськ пропонує організувати зустріч Зеленського і Путіна
20 серпня, 13:59

Політика

Литва назвала умову негайного закриття кордону з Білоруссю
Литва назвала умову негайного закриття кордону з Білоруссю
Постпред України в ООН озвучив, де далі чекати російські дрони
Постпред України в ООН озвучив, де далі чекати російські дрони
Після атаки РФ на Польщу США пообіцяли захищати «кожен дюйм» території НАТО
Після атаки РФ на Польщу США пообіцяли захищати «кожен дюйм» території НАТО
Засідання Радбезу ООН щодо Польщі, санкції проти РФ: головне за ніч
Засідання Радбезу ООН щодо Польщі, санкції проти РФ: головне за ніч
Королівська сім'я готує особливий прийом для Трампа у Великій Британії
Королівська сім'я готує особливий прийом для Трампа у Великій Британії
Конгрес США може запровадити санкції проти РФ, не чекаючи схвалення Трампа – Блюменталь
Конгрес США може запровадити санкції проти РФ, не чекаючи схвалення Трампа – Блюменталь

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 13 вересня
Сьогодні, 06:04
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 12 вересня
Вчора, 05:59
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 11 вересня
11 вересня, 06:07
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
10 вересня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
9 вересня, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
8 вересня, 06:26

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua