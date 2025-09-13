Литва назвала умову негайного закриття кордону з Білоруссю

Литва ще не наслідувала приклад Польщі та не закрила всі пункти пропуску на кордоні з Білоруссю

Литва залишить відкритими решту пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю, але готова негайно закрити їх у разі будь-яких провокацій. Таку заяву зробив новообраний міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на LRT.

За словами міністра, закриття кордону може статися у будь-який час, якщо виникне провокація, пов'язана, наприклад, із дронами чи підозрілими переміщеннями військ. Він зазначив, що у разі такого інциденту начальник прикордонної служби має повноваження негайно ухвалити рішення.

На відміну від Польщі, яка тимчасово закрила свій кордон через російсько-білоруські навчання «Захід-2025», Литва поки не йде на такий крок. Кондратович пояснив, що це робиться для того, щоб уникнути труднощів для громадян ЄС, які перебувають у Білорусі.

Наразі Збройні сили Литви оцінюють ризик нападу на країну як низький, хоча вважають провокації можливими.

Нагадаємо, Польща закрила кордон з Білоруссю в ніч на 12 вересня, коли стартують російсько-білоруські навчання «Захід-2025». Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє «Главком» з посиланням на RMF24.

Прем’єр наголосив, що окрім самих військових маневрів, Росія та Білорусь здійснюють інші провокаційні дії як на території Польщі, так і поза її межами.

Росія та Білорусь проведуть спільні стратегічні військові навчання «Захід-2025» з 12 по 16 вересня 2025 року. На них військові відпрацюють застосування ядерної зброї та ракет «Орєшник».

Як відомо, кілька сотень військовослужбовців та кілька десятків одиниць техніки ЗС РФ прибули на територію Білорусі для участі у військових навчаннях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Держприкордонслужби Андрій Демченко.

До слова, РФ проводить спільні військові навчання із Білоруссю з метою нагнітання психозу, аби європейські партнери України зменшили тиск на країну-агресорку. Москва лякає європейців скупченням такої потуги на їхніх кордонах, і тим самим намагається зменшити допомогу Україні, відволікаючи їхні сили на східно-північний кордон НАТО. Україна, зі свого боку, також змушена відтягувати сили до свого північно-західного кордону. Таку думку у коментарі «Главкому» висловив директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський.

Зокрема, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов попередив про «шалену хвилю інформаційного загострення» з 12 вересня – тоді у Білорусі розпочнуться військові навчання «Захід-2025».