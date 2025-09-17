Головна Світ Політика
Литва затримала російських агентів, які організовували теракти в Європі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Литва затримала російських агентів, які організовували теракти в Європі
За даними слідства, зловмисників курували представники російських спецслужб
фото: Генпрокуратура Литви

Правоохоронці звинувачують литовця у відправленні посилок із вибухівками до Британії та Польщі

Генпрокуратура та Бюро кримінальної поліції Литви затримали групу осіб, підозрюваних в організації та скоєнні вибухів у різних країнах Європи. Організацією та координацією злочинів займалися люди, які мають зв'язки з російською військовою розвідкою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на литовську Генпрокуратуру.

Зазначається, що громадянин Литви А. Ш. 1973 року народження звинувачується у відправленні посилок із саморобними вибуховими пристроями до Великої Британії та Польщі. За даними слідства, всього підозрюваний вислав чотири таких посилки з Вільнюса, скориставшись міжнародними службами доставки DHL і DPD.

Перша посилка була відправлена 20 липня 2024 року і вибухнула раніше запрограмованого електронного таймера в Німеччині. Це сталося перед завантаженням посилки на літак DHL, що летів за маршрутом Вільнюс–Лейпциг–Великобританія. Друга посилка вибухнула і загорілася у вантажівці DPD, що їхала територією Польщі, наступного дня – 21 липня.

Нагадаємо, британця Говарда Філліпса суд визнав винним у спробі співпраці з російською розвідкою. Суд встановив, що чоловік надавав особисту інформацію про політиків і виконував шпигунські завдання, не підозрюючи, що «російські агенти» були офіцерами британської контррозвідки.

Зокрема Філліпс передав псевдоагентам з РФ деталі про колишнього міністра оборони Гранта Шаппса – його адресу, номер телефону та інформацію про приватний літак. Він також залишав документи на USB-пристрої, бронював готелі й купував телефони для агентів, яких вважав співробітниками російської розвідки.

Раніше повідомлялося, що громадянин США Деніел Мартиндейл, який протягом двох років мешкав в Україні й займався шпигунством на користь РФ, отримав російське громадянство згідно з указом диктатора Володимира Путіна.

До слова, В Україні від початку поточного року правоохоронцями задокументовано 50 терористичних актів, майже усі з яких були розкриті працівниками кримінального блоку поліції у співпраці з СБУ за «гарячим слідом», половина з яких – на стадії підготовки.

Теги: Литва російські агенти Європа теракт

