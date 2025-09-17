Литва затримала російських агентів, які організовували теракти в Європі

Правоохоронці звинувачують литовця у відправленні посилок із вибухівками до Британії та Польщі

Генпрокуратура та Бюро кримінальної поліції Литви затримали групу осіб, підозрюваних в організації та скоєнні вибухів у різних країнах Європи. Організацією та координацією злочинів займалися люди, які мають зв'язки з російською військовою розвідкою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на литовську Генпрокуратуру.

Зазначається, що громадянин Литви А. Ш. 1973 року народження звинувачується у відправленні посилок із саморобними вибуховими пристроями до Великої Британії та Польщі. За даними слідства, всього підозрюваний вислав чотири таких посилки з Вільнюса, скориставшись міжнародними службами доставки DHL і DPD.

Перша посилка була відправлена 20 липня 2024 року і вибухнула раніше запрограмованого електронного таймера в Німеччині. Це сталося перед завантаженням посилки на літак DHL, що летів за маршрутом Вільнюс–Лейпциг–Великобританія. Друга посилка вибухнула і загорілася у вантажівці DPD, що їхала територією Польщі, наступного дня – 21 липня.

