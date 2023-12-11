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У Києві протестують човниковий рух між закритими станціями метро: названо дату

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Києві протестують човниковий рух між закритими станціями метро: названо дату
Рух поїздів на ділянці між станціями метро «Теремки» – «Деміївська» зупинили на пів року
фото: Офіційний портал Києва

Точний графік та інтервал руху пасажири дізнаються вже після того, як усе буде прораховано

У Києві між закритими станціями метро «Деміївська» – «Теремки» 13 грудня може відбутися тестування човникового руху. Про це розповів директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор в етері телеканалу «Київ24».

Нині столична влада розглядає запуск двох потягів, кожен із яких ходитиме з інтервалом у 15 хвилин. Очікується, що так скоротиться навантаження на наземний транспорт, який дублює маршрут метро.

За словами Кандибора, варіант із човниковим рухом вже прораховують і частково випробують вночі, приблизно 13 грудня 

«13 грудня ми могли би вже пробувати [такий варіант] впровадити», – сказав директор департаменту.

Він додав, що точний графік та інтервал руху пасажири дізнаються вже після того, як усе прорахують.

Також Кандибор уточнив, що потяг не заходитиме на пошкоджену ділянку тунелю метро. Він запевнив, що після того, як рух потягів пошкодженою ділянкою зупинили, ситуація стабілізувалася і руйнування тунелю не прогресує, а води стає дедалі менше. Сьогодні почалися роботи зі зміцнення тунелю зсередини.

Нагадаємо, що в Києві розглядають можливість використання неушкодженого тунелю для плавучого руху між станціями метро «Деміївська» і «Теремки». 

Як відомо, Київ на пів року обмежить рух «синьою» гілкою метро.

У зв’язку із закриттям частини «синьої» гілки столичного метро будуть впроваджені зміни в організації дорожнього руху на найбільш завантажених відрізках доріг столиці. 

Закриті станції та вестибюлі метро в Києві можна буде використовувати як укриття під час тривоги. 

До слова, сьогодні кияни розповіли про потоп біля станції метро «Чернігівська». Крім того, мешканці столиці кажуть про підтоплення «Олімпійської». Водночас фахівці запевняють, що ситуація цілком контрольована.

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Теги: Київ метро транспорт

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