Графік роботи столичного метро 21-24 серпня зміниться: розклад

Підземні станції як укриття працюватимуть цілодобово

Столична влада змінює тривалість роботи метро з 21 по 24 серпня. Протягом чотирьох днів метрополітен перевозитиме пасажирів з 6:00 до 21:00. Про це повідомляє КП «Київський метрополітен» у Facebook.

«З 21 по 24 серпня (чотири дні) Київський метрополітен працюватиме для перевезень пасажирів з 6:00 до 21:00. Просимо планувати свої маршрути з урахуванням роботи підземки», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що підземні станції як укриття, як і раніше, працюватимуть цілодобово. «Щоб скористатися укриттям після завершення роботи метро, необхідно натиснути на дзвінок, який знаходиться біля вхідної групи дверей, та зачекати постового поліцейського. Користуватися необхідно тими вестибюлями, які працюють і в денний час», – зазначили в метрополітені.

Нагадаємо, станція метро «Теремки» у Києві вранці 16 серпня була зачинена на вхід та вихід для пасажирів. Станцію зачинили у зв’язку із задимленням у підземному переході. Також повідомлялося, що у київському метро ранком 28 липня тимчасово припинив працювати сервіс оплати банківськими картками на турнікетах.