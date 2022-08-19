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Графік роботи столичного метро 21-24 серпня зміниться: розклад

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Графік роботи столичного метро 21-24 серпня зміниться: розклад
Киян просять планувати свої маршрути з урахуванням роботи підземки
КП «Київський метрополітен»

Підземні станції як укриття працюватимуть цілодобово

Столична влада змінює тривалість роботи метро з 21 по 24 серпня. Протягом чотирьох днів метрополітен перевозитиме пасажирів з 6:00 до 21:00.  Про це повідомляє КП «Київський метрополітен» у Facebook.

«З 21 по 24 серпня (чотири дні) Київський метрополітен працюватиме для перевезень пасажирів з 6:00 до 21:00. Просимо планувати свої маршрути з урахуванням роботи підземки», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що підземні станції як укриття, як і раніше, працюватимуть цілодобово. «Щоб скористатися укриттям  після завершення роботи метро, необхідно натиснути на дзвінок, який знаходиться біля вхідної групи дверей, та зачекати постового поліцейського. Користуватися необхідно тими вестибюлями, які працюють і в денний час», – зазначили в метрополітені.

Нагадаємо, станція метро «Теремки» у Києві вранці 16 серпня була зачинена на вхід та вихід для пасажирів. Станцію  зачинили у зв’язку із задимленням у підземному переході. Також повідомлялося, що у київському метро ранком 28 липня тимчасово припинив працювати сервіс оплати банківськими картками на турнікетах.

Теги: Київ метро

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