Головна Київ Новини
search button user button menu button

Житло для відбудовників столиці та земля для ОСББ: які питання розгляне Київрада 28 травня

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Житло для відбудовників столиці та земля для ОСББ: які питання розгляне Київрада 28 травня
Віталій Кличко: «До порядку денного включені багато питань»
фото: КМДА
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Київрада має ухвалити рішення, щоб забезпечити тимчасовим житлом фахівців, які допомагають Києву після обстрілів

Сьогодні, 28 травня, Київрада розгляне питання про передачу земельних ділянок громадянам під приватними будинками, про приватизацію, оформлення ділянок під зеленими зонами «Київзеленбуду», оформлення землі за ОСББ. Також депутати мають ухвалити рішення, щоб  забезпечити тимчасовим житлом фахівців з інших регіонів України, які допомагають Києву у відновленні об’єктів інфраструктури. Про це мер столиці Віталій Кличко заявив на початку пленарного засідання, інформує «Главком».

«Сьогодні ми продовжимо розгляд питань, які не встигли ухвалити на минулому засіданні – з розділу землекористування відповідно до нових Правил. До порядку денного включені багато питань. Зокрема, про передачу земельних ділянок громадянам під приватними будинками, про приватизацію, оформлення ділянок під зеленими зонами «Київзеленбуду», оформлення землі за ОСББ. Також маємо ухвалити рішення щодо забезпечення тимчасовим житлом фахівців з інших регіонів України, які допомагають Києву у відновленні об’єктів інфраструктури», – повідомив Віталій Кличко.

Мер столиці зазначив, що йдеться про надання згоди КП «Фінансова компанія «Житло-інвест» на тимчасове використання квартир, які перебувають на балансі підприємства, для забезпечення тимчасовим житлом галузевих фахівців, направлених у наше місто для відновлення інфраструктури столиці, пошкодженої ворогом.

«Раніше таке рішення ми ухвалювали щодо мешканців столиці, квартири яких були пошкоджені внаслідок бойових дій, ворожих атак. Перелік залучених фахівців, які потребують тимчасового житла, в Департамент будівництва та житлового забезпечення передають райдержадміністрації столиці та підприємства, що залучають спеціалістів», – сказав Віталій Кличко.

Нагадаємо, після відставки колишнього секретаря Київради Володимира Бондаренка ця посада залишається вакантною, а мер Віталій Кличко особисто перебрав на себе ведення засідань. Попри сподівання політичних союзників та амбіції окремих депутатів, міський голова не поспішає ініціювати вибори нового секретаря. Про це йдеться в статті «Главкома» «Безсмертний полк» Кличка. Хто насправді керує Києвом».

Як повідомлялося, 10 липня 2025 року правоохоронці повідомили про підозру колишньому секретареві Київради Володимиру Бондаренку. Його підозрювали у безпідставному нарахуванні зарплати співробітнику апарату міськради та сприянні ухиленню від військової служби. За даними слідства, посадовець в 2022-2023 роках безпідставно нараховував та виплатив співробітнику апарату Київської міськради заробітну плату, чим  заподіяв шкоду Київраді на суму майже 700 тис. грн. 

Секретар Київради Володимир Бондаренко проходить у справі «плівок Комарницького» як свідок. Раніше його голос був зафіксований на «прослушці» НАБУ з кабінету ексдепутата Київради Дениса Комарницького, якому інкримінують керівництво злочинною організацією, що займалася оборудками із землею у столиці. Зокрема, на цих плівках Бондаренко узгоджує з Комарницьким порядок денний Київради для просування необхідних тому питань.

Читайте також:

Теги: столиця Київрада Київ Віталій Кличко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Копійка Валерій Володимирович – український політолог-міжнародник, науковець
Копійка став очільником Університету Шевченка. Досье
30 квiтня, 11:10
До дитячого садочка можна буде записатися онлайн
Онлайн-запис у садочки Києва: що зміниться вже у травні
13 травня, 11:53
Експерший заступник голови КМДА Микола Поворозник хоч і перейшов на менш статусну посаду радника, колишній вплив не втратив
Звільнений заступник Кличка Поворозник продовжує керувати Києвом – джерела
14 травня, 16:28
Зоя Петровська та її 39-річний син Сергій жили у будинку, в який 14 травня влучила російська ракета
Під час ракетного удару по Києву загинула дружина військового та її син
18 травня, 09:37
Затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років із обов'язковою конфіскацією майна
За $26 тис. лісами до Угорщини: у Києві затримано організаторів схеми для ухилянтів
20 травня, 13:46
Приміщення банку на вулиці Григорія Сковороди
Поліція затримала 23-річного киянина за спробу підпалу банківського відділення
21 травня, 11:36
У столиці триває активна робота сил протиповітряної оборони
У столиці пролунали вибухи, працює ППО
21 травня, 17:11
Найсприятливіша ситуація наразі спостерігається в Оболонському районі, де індекс якості повітря становить 20
Якість повітря в одному з районів Києва досягла небезпечного рівня
24 травня, 09:52
Вибиті вікна у будівлі МЦКМ після атаки російських окупантів 24 травня 2024 року
Жовтневий палац у Києві зазнав значних пошкоджень через обстріл РФ (фото, відео)
25 травня, 09:08

Новини

Житло для відбудовників столиці та земля для ОСББ: які питання розгляне Київрада 28 травня
Житло для відбудовників столиці та земля для ОСББ: які питання розгляне Київрада 28 травня
Масштабна ДТП в Ірпені: серед постраждалих є діти та вагітна (фото)
Масштабна ДТП в Ірпені: серед постраждалих є діти та вагітна (фото)
Книжковий Арсенал, зіркові концерти та рекордний торт: найцікавіші події до Дня Києва
Книжковий Арсенал, зіркові концерти та рекордний торт: найцікавіші події до Дня Києва
На знищений російською атакою Лук’янівський ринок повертаються продавці (фото)
На знищений російською атакою Лук’янівський ринок повертаються продавці (фото)
Чи буде евакуація дипломатів з Києва? Посольство США дало чітку відповідь
Чи буде евакуація дипломатів з Києва? Посольство США дало чітку відповідь
Чи був удар по Бортницькій станції аерації? Що кажуть фахівці та в якому стані об'єкт
Чи був удар по Бортницькій станції аерації? Що кажуть фахівці та в якому стані об'єкт

Новини

В Україні короткочасні дощі: погода на 28 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Заява ООН після масованих ударів по Києву: США здивували своєю позицією
Вчора, 16:55
Поліція Чернігівщини отримала нового керівника
Вчора, 15:36
Ворог намагається прорвати оборону біля Куп’янська – Угруповання об’єднаних сил
Вчора, 15:14
Зброя для залякування, а не перемоги. Аналітики знайшли критичний недолік у путінському «Орєшніку»
Вчора, 14:59
Китайська поліція тестує смарт–окуляри з розпізнаванням облич
Вчора, 14:22

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua