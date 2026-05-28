Житло для відбудовників столиці та земля для ОСББ: які питання розгляне Київрада 28 травня

Київрада має ухвалити рішення, щоб забезпечити тимчасовим житлом фахівців, які допомагають Києву після обстрілів

Сьогодні, 28 травня, Київрада розгляне питання про передачу земельних ділянок громадянам під приватними будинками, про приватизацію, оформлення ділянок під зеленими зонами «Київзеленбуду», оформлення землі за ОСББ. Також депутати мають ухвалити рішення, щоб забезпечити тимчасовим житлом фахівців з інших регіонів України, які допомагають Києву у відновленні об’єктів інфраструктури. Про це мер столиці Віталій Кличко заявив на початку пленарного засідання, інформує «Главком».

«Сьогодні ми продовжимо розгляд питань, які не встигли ухвалити на минулому засіданні – з розділу землекористування відповідно до нових Правил. До порядку денного включені багато питань. Зокрема, про передачу земельних ділянок громадянам під приватними будинками, про приватизацію, оформлення ділянок під зеленими зонами «Київзеленбуду», оформлення землі за ОСББ. Також маємо ухвалити рішення щодо забезпечення тимчасовим житлом фахівців з інших регіонів України, які допомагають Києву у відновленні об’єктів інфраструктури», – повідомив Віталій Кличко.

Мер столиці зазначив, що йдеться про надання згоди КП «Фінансова компанія «Житло-інвест» на тимчасове використання квартир, які перебувають на балансі підприємства, для забезпечення тимчасовим житлом галузевих фахівців, направлених у наше місто для відновлення інфраструктури столиці, пошкодженої ворогом.

«Раніше таке рішення ми ухвалювали щодо мешканців столиці, квартири яких були пошкоджені внаслідок бойових дій, ворожих атак. Перелік залучених фахівців, які потребують тимчасового житла, в Департамент будівництва та житлового забезпечення передають райдержадміністрації столиці та підприємства, що залучають спеціалістів», – сказав Віталій Кличко.

Нагадаємо, після відставки колишнього секретаря Київради Володимира Бондаренка ця посада залишається вакантною, а мер Віталій Кличко особисто перебрав на себе ведення засідань. Попри сподівання політичних союзників та амбіції окремих депутатів, міський голова не поспішає ініціювати вибори нового секретаря. Про це йдеться в статті «Главкома» «Безсмертний полк» Кличка. Хто насправді керує Києвом».

Як повідомлялося, 10 липня 2025 року правоохоронці повідомили про підозру колишньому секретареві Київради Володимиру Бондаренку. Його підозрювали у безпідставному нарахуванні зарплати співробітнику апарату міськради та сприянні ухиленню від військової служби. За даними слідства, посадовець в 2022-2023 роках безпідставно нараховував та виплатив співробітнику апарату Київської міськради заробітну плату, чим заподіяв шкоду Київраді на суму майже 700 тис. грн.

Секретар Київради Володимир Бондаренко проходить у справі «плівок Комарницького» як свідок. Раніше його голос був зафіксований на «прослушці» НАБУ з кабінету ексдепутата Київради Дениса Комарницького, якому інкримінують керівництво злочинною організацією, що займалася оборудками із землею у столиці. Зокрема, на цих плівках Бондаренко узгоджує з Комарницьким порядок денний Київради для просування необхідних тому питань.