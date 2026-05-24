Через атаку ворога закривається Національний художній музей (фото)

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Вибухова хвиля понівечила будівлю Національного художнього музею в Києві

Національний художній музей України у Києві оголосив про повне призупинення своєї роботи на невизначений термін після нічної масованої ракетно-дронової атаки Російської Федерації 24 травня. Усі заплановані екскурсії, виставки та публічні заходи у закладі повністю скасовано. Про це адміністрація музею офіційно повідомила на своїх сторінках у соцмережах, інформує «Главком».

Наслідки атаки для музею

Внаслідок потужної вибухової хвилі від прильотів у столиці було пошкоджено окремі конструктивні елементи та фасад історичної будівлі музею, зокрема вибито частину вікон.

Адміністрація закладу заспокоїла українську та світову культурну спільноту – головні експозиції та унікальні фонди музею абсолютно не постраждали. Попередньо вжиті заходи безпеки дозволили захистити шедеври українського мистецтва. Усі працівники музею також перебувають у безпеці,

Наразі на місці інциденту працюють експерти, які оцінюють масштаби пошкоджень та розробляють план екстрених реставраційних робіт. Поки споруду не буде визнано повністю безпечною для відвідувачів, музей залишатиметься зачиненим.

4 фото На весь екран





Наслідки ворожої атаки по музею фото: Національний художній музей

Реакція Мінкульту

У Міністерстві культурі зауважили, що Національний художній музей України – один із найстаріших та найважливіших музеїв країни. Музей зберігає та представляє українське мистецтво від княжої доби до сучасності.

«Національний художній музей України – це місце, де зберігається історія українського мистецтва. Росія систематично атакує громадянську інфраструктуру та культурні інституції. Кожен такий удар – спроба залякати та знищити нашу ідентичність. Ми документуємо всі пошкодження та продовжуємо працювати над відновленням нашої пошкодженої культурної спадщини», – наголосила віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики України – міністерка культури України Тетяна Бережна.

Руйнування культурної спадщини

Ця нічна атака виявилася однією з найруйнівніших для культурного та історичного сектору столиці. Окрім Національного художнього музею, руйнувань та пошкоджень різного ступеня від вибухових хвиль зазнали будівлі Київського муніципального академічного театру опери та балету (Київська опера) на Подолі, а також приміщення Національного музею «Чорнобиль».

Загалом у Києві руйнування різного характеру зафіксовані щонайменше на 50 локаціях.

«Главком» писав, що масована атака російських окупаційних військ на Київ у ніч на 24 травня 2026 року завдала шкоди не лише житловим будинкам та інфраструктурі, а й унікальній культурній спадщині держави. Внаслідок потужної вибухової хвилі від прильоту в центрі міста зазнала руйнувань будівля Національного художнього музею України. На щастя, унікальна колекція шедеврів та персонал інституції не постраждали.

Нагадаємо, що під час цієї ж атаки по Київській області росіяни втретє з початку повномасштабного вторгнення випустили експериментальну балістичну ракету середньої дальності «Орєшнік», яка поцілила у цивільну інфраструктуру поблизу Білої Церкви.