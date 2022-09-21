Група киян передавала окупантам координати столичних ТЕЦ

Зловмисники здійснювали фотофіксацію об’єктів, передаючи в РФ матеріали з позначками на електронних картах

Отримані відомості окупанти планували використати для здійснення ракетних ударів по Києву

Служба безпеки нейтралізувала у Києві російську агентурну групу, котра збирала інформацію про геолокацію об’єктів Сил оборони та критичної інфраструктури у столичному регіоні. Про це повідомляє пресцентр відомства.

«Особливу увагу зрадники приділяли місцям розташування українських військових підрозділів, у тому числі Національної гвардії, теплових електростанцій і залізничних вузлів. Зібрані відомості переправляли окупантам через анонімні Telegram-канали. За кожен «звіт» загарбники перераховували своїм поплічникам грошову «винагороду» у розмірі 5 тис. у гривневому еквіваленті», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для маскування «розрахунків» зловмисники використовували електронні криптовалютні обмінники та банківські картки, оформлені на підставних осіб. Агентурну групу сформував кадровий співробітник управління ФСБ по Ростовській області після початку повномасштабного вторгнення. До її складу входило четверо жителів Києва.

Для конспірації вони отримали оперативні псевдоніми, серед яких «Y», «Шаман» і «Нарік». Встановлено, що до розвідувально-підривної діяльності вони намагались залучити мешканку Черкаської області.

«Зловмисники здійснювали фотофіксацію об’єктів, передаючи в РФ матеріали з позначками на електронних картах і детальним описом прилеглої території. Отримані відомості окупанти планували використати для здійснення серії ракетних ударів по Києву впродовж підготовки до опалювального сезону», – зазначають в СБУ.

Однак співробітники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили, встановили місцезнаходження і затримали зрадників. Під час обшуків за місцями проживання ворожих агентів правоохоронці виявили:

мобільні телефони із доказами листування з російським куратором;

банківські картки, на які агентура отримувала гроші з РФ.

Наразі слідчі СБУ повідомили трьом зловмисникам про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану. Суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Ще одному фігуранту повідомлено про підозру за ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану).

Раніше Служба безпеки запобігла агентурному проникненню ворога до Сил оборони України. У Києві затримано російського агента, який намагався влаштуватися до бойового спецпідрозділу полку «Азов».