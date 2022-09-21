Головна Київ Новини
search button user button menu button

Група киян передавала окупантам координати столичних ТЕЦ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Група киян передавала окупантам координати столичних ТЕЦ
Зловмисники здійснювали фотофіксацію об’єктів, передаючи в РФ матеріали з позначками на електронних картах
СБУ

Отримані відомості окупанти планували використати для здійснення ракетних ударів по Києву

Служба безпеки нейтралізувала у Києві російську агентурну групу, котра збирала інформацію про геолокацію об’єктів Сил оборони та критичної інфраструктури у столичному регіоні. Про це повідомляє пресцентр відомства.

«Особливу увагу зрадники приділяли місцям розташування українських військових підрозділів, у тому числі Національної гвардії, теплових електростанцій і залізничних вузлів. Зібрані відомості переправляли окупантам через анонімні Telegram-канали. За кожен «звіт» загарбники перераховували своїм поплічникам грошову «винагороду» у розмірі 5 тис. у гривневому еквіваленті», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для маскування «розрахунків» зловмисники використовували електронні криптовалютні обмінники та банківські картки, оформлені на підставних осіб. Агентурну групу сформував кадровий співробітник управління ФСБ по Ростовській області після початку повномасштабного вторгнення. До її складу входило четверо жителів Києва.

Для конспірації вони отримали оперативні псевдоніми, серед яких «Y», «Шаман» і «Нарік». Встановлено, що до розвідувально-підривної діяльності вони намагались залучити мешканку Черкаської області.

«Зловмисники здійснювали фотофіксацію об’єктів, передаючи в РФ матеріали з позначками на електронних картах і детальним описом прилеглої території. Отримані відомості окупанти планували використати для здійснення серії ракетних ударів по Києву впродовж підготовки до опалювального сезону», – зазначають в СБУ.

Однак співробітники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили, встановили місцезнаходження і затримали зрадників. Під час обшуків за місцями проживання ворожих агентів правоохоронці виявили:

  • мобільні телефони із доказами листування з російським куратором;
  • банківські картки, на які агентура отримувала гроші з РФ.

Наразі слідчі СБУ повідомили трьом зловмисникам про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану. Суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Ще одному фігуранту повідомлено про підозру за ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану).

Раніше Служба безпеки запобігла агентурному проникненню ворога до Сил оборони України. У Києві затримано російського агента, який намагався влаштуватися до бойового спецпідрозділу полку «Азов».

Теги: росія окупанти Київ війна Україна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

До 2018 року підозрюваний брав активну участь у бойових діях проти українських військ на сході
Намагався влаштуватись до полку «Азов»: СБУ викрила російського агента
16 вересня, 14:45
Під керівництвом ватажка з позивним «Моторола» підозрювані брали участь у бойових діях проти українських військ поблизу Краматорська
Переховувались серед цивільних: СБУ викрила диверсантів з угруповання «Мотороли»
19 вересня, 10:39
Силовики упіймали контрабандистів у Вінницькій області 
СБУ викрила схему постачання психотропів у Молдову 
19 вересня, 17:20

Новини

Група киян передавала окупантам координати столичних ТЕЦ
Група киян передавала окупантам координати столичних ТЕЦ
Розрізали зашморг на шиї: у Києві патрульні врятували чоловіка від самогубства (відео)
Розрізали зашморг на шиї: у Києві патрульні врятували чоловіка від самогубства (відео)
Заборона продажу алкоголю в Києві: зареєстровано петицію
Заборона продажу алкоголю в Києві: зареєстровано петицію
У Києві до кінця жовтня перекрито рух на Троєщині
У Києві до кінця жовтня перекрито рух на Троєщині
Ураганний вітер вночі наробив лиха в Києві (фото, відео)
Ураганний вітер вночі наробив лиха в Києві (фото, відео)
Київ приспустив прапор на честь королеви Єлизавети
Київ приспустив прапор на честь королеви Єлизавети

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
130K
ЗСУ вдалося вирівняти лінію фронту: оновлена карта війни
85K
Російський диктатор заявив про готовність використати ядерну зброю (відео)
59K
Нерухомість буде оподатковуватися по-новому: Рада ухвалила закон 
52K
Рашисти оголосили «референдум» на Херсонщині. Банкова відреагувала
41K
Кадиров у стилі Тік-Ток анонсував новий план відплати ЗСУ
38K
Путін готує ескалацію? Стало відомо про нові накази командуванню рашистів 

Новини

ЗСУ знищили комендатуру окупантів у Сватовому і відбили дев’ять атак
Сьогодні, 06:59
Резерви закінчуються: Росія жене на війну викладачів військових училищ
Вчора, 07:12
ЗСУ знищили дві бази окупантів на Луганщині – Генштаб
Вчора, 06:55
ЗСУ відбили три атаки ворога і знищили об’єкти ППО окупантів
19 вересня, 06:50
П'ять новин вихідних, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
18 вересня, 21:18
ЗСУ розбили резерви окупантів та відбили п’ять атак – Генштаб
17 вересня, 07:05

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту