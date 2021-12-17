Хто в 2022-му буде безкоштовно їздити в київському транспорті? Затверджено перелік
Київрада затвердила перелік категорії осіб, яким надано право пільгового проїзду
Київська міська рада на засіданні 16 грудня затвердила перелік категорій осіб, яким у 2022 році нададуть право на пільговий проїзд у муніципальному транспорті загального користування. Про це повідомляє «Вечірній Київ».
Безоплатний проїзд у наступному році надали категоріям осіб, місце проживання яких зареєстровано у Києві, а також категоріям осіб, взятих у місті на облік, які переміщені з тимчасово окупованих територій, районів проведення АТО.
Отже, право на безкоштовний проїзд мають:
- особи з інвалідністю III групи;
- непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю І групи;
- непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю;
- непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за літнім, що досяг 80-річного віку;
- члени сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни;
- особи, яким надано посвідчення бійця-добровольця, та члени сімей загиблих (померлих) таких осіб;
- батьки багатодітної сім’ї;
- пенсіонери за віком;
- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
- учні закладів загальної середньої освіти (пільговий проїзд з 1 вересня по 1 липня наступного року).
Для учнів закладів профтехосвіти, студентів освітніх закладів зберігається пільговий проїзд у період з 1 вересня по 1 липня наступного року у розмірі 50% від вартості проїзду.
Також рішення включає категорії осіб, яким право пільгового проїзду надано на рівні держави:
- учасники бойових дій та особи, прирівняні до них;
- реабілітовані особи;
- постраждалі учасники Революції гідності;
- особи з інвалідністю внаслідок війни та особи, прирівняні до них;
- особи, які супроводжують особу з інвалідністю внаслідок війни І групи;
- громадяни, віднесені до І категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- громадяни-учасники ліквідації аварії на ЧАЕС, які належать до II категорії;
- діти, яким встановлено інвалідність внаслідок аварії на ЧАЕС;
- особи з інвалідністю І та II групи;
- діти з інвалідністю;
- особи, що супроводжують осіб з інвалідністю І групи;
- військовослужбовці, які стали інвалідами внаслідок бойових дій, учасники бойових дій та прирівняні до них, батьки військовослужбовців, які загинули, померли або пропали безвісти під час військової служби;
- діти з багатодітних родин;
- колишні неповнолітні в’язні концентраційних таборів, гетто, місць примусового тримання.
Київрада цим же рішенням затвердила порядок використання коштів, передбачених у бюджеті Києва, на компенсаційні витрати транспортним підприємствам міста.