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    Хто в 2022-му буде безкоштовно їздити в київському транспорті? Затверджено перелік

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    Пенсіонери за&nbsp;віком мають право на безплатний проїзд у столичному комунальному транспорті - Хто в 2022-му буде безкоштовно їздити в київському транспорті? Затверджено перелік
    Пенсіонери за віком мають право на безплатний проїзд у столичному комунальному транспорті
    фото з відкритих джерел

    Київрада затвердила перелік категорії осіб, яким надано право пільгового проїзду

    Київська міська рада на засіданні 16 грудня затвердила перелік категорій осіб, яким у 2022 році нададуть право на пільговий проїзд у муніципальному транспорті загального користування. Про це повідомляє «Вечірній Київ».

    Безоплатний проїзд у наступному році надали категоріям осіб, місце проживання яких зареєстровано у Києві, а також категоріям осіб, взятих у місті на облік, які переміщені з тимчасово окупованих територій, районів проведення АТО.

    Отже, право на безкоштовний проїзд мають:

    • особи з інвалідністю III групи;
    • непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю І групи;
    • непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю;
    • непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за літнім, що досяг 80-річного віку;
    • члени сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни;
    • особи, яким надано посвідчення бійця-добровольця, та члени сімей загиблих (померлих) таких осіб;
    • батьки багатодітної сім’ї;
    • пенсіонери за віком;
    • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
    • учні закладів загальної середньої освіти (пільговий проїзд з 1 вересня по 1 липня наступного року).

    Для учнів закладів профтехосвіти, студентів освітніх закладів зберігається пільговий проїзд у період з 1 вересня по 1 липня наступного року у розмірі 50% від вартості проїзду.

    Також рішення включає категорії осіб, яким право пільгового проїзду надано на рівні держави:

    • учасники бойових дій та особи, прирівняні до них;
    • реабілітовані особи;
    • постраждалі учасники Революції гідності;
    • особи з інвалідністю внаслідок війни та особи, прирівняні до них;
    • особи, які супроводжують особу з інвалідністю внаслідок війни І групи;
    • громадяни, віднесені до І категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
    • громадяни-учасники ліквідації аварії на ЧАЕС, які належать до II категорії;
    • діти, яким встановлено інвалідність внаслідок аварії на ЧАЕС;
    • особи з інвалідністю І та II групи;
    • діти з інвалідністю;
    • особи, що супроводжують осіб з інвалідністю І групи;
    • військовослужбовці, які стали інвалідами внаслідок бойових дій, учасники бойових дій та прирівняні до них, батьки військовослужбовців, які загинули, померли або пропали безвісти під час військової служби;
    • діти з багатодітних родин;
    • колишні неповнолітні в’язні концентраційних таборів, гетто, місць примусового тримання.

    Київрада цим же рішенням затвердила порядок використання коштів, передбачених у бюджеті Києва, на компенсаційні витрати транспортним підприємствам міста.

    Теги: Київ Київрада громадський транспорт пільги
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    Хто в 2022-му буде безкоштовно їздити в київському транспорті? Затверджено перелік