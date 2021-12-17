Хто в 2022-му буде безкоштовно їздити в київському транспорті? Затверджено перелік

Пенсіонери за віком мають право на безплатний проїзд у столичному комунальному транспорті

Київрада затвердила перелік категорії осіб, яким надано право пільгового проїзду

Київська міська рада на засіданні 16 грудня затвердила перелік категорій осіб, яким у 2022 році нададуть право на пільговий проїзд у муніципальному транспорті загального користування. Про це повідомляє «Вечірній Київ».

Безоплатний проїзд у наступному році надали категоріям осіб, місце проживання яких зареєстровано у Києві, а також категоріям осіб, взятих у місті на облік, які переміщені з тимчасово окупованих територій, районів проведення АТО.

Отже, право на безкоштовний проїзд мають:

особи з інвалідністю III групи;

непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю І групи;

непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю;

непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за літнім, що досяг 80-річного віку;

члени сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни;

особи, яким надано посвідчення бійця-добровольця, та члени сімей загиблих (померлих) таких осіб;

батьки багатодітної сім’ї;

пенсіонери за віком;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

учні закладів загальної середньої освіти (пільговий проїзд з 1 вересня по 1 липня наступного року).

Для учнів закладів профтехосвіти, студентів освітніх закладів зберігається пільговий проїзд у період з 1 вересня по 1 липня наступного року у розмірі 50% від вартості проїзду.

Також рішення включає категорії осіб, яким право пільгового проїзду надано на рівні держави:

учасники бойових дій та особи, прирівняні до них;

реабілітовані особи;

постраждалі учасники Революції гідності;

особи з інвалідністю внаслідок війни та особи, прирівняні до них;

особи, які супроводжують особу з інвалідністю внаслідок війни І групи;

громадяни, віднесені до І категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

громадяни-учасники ліквідації аварії на ЧАЕС, які належать до II категорії;

діти, яким встановлено інвалідність внаслідок аварії на ЧАЕС;

особи з інвалідністю І та II групи;

діти з інвалідністю;

особи, що супроводжують осіб з інвалідністю І групи;

військовослужбовці, які стали інвалідами внаслідок бойових дій, учасники бойових дій та прирівняні до них, батьки військовослужбовців, які загинули, померли або пропали безвісти під час військової служби;

діти з багатодітних родин;

колишні неповнолітні в’язні концентраційних таборів, гетто, місць примусового тримання.

Київрада цим же рішенням затвердила порядок використання коштів, передбачених у бюджеті Києва, на компенсаційні витрати транспортним підприємствам міста.