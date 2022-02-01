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    У Вінниці закрили п’ять центрів вакцинації

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    Причину закриття деяких центрів влада не озвучила - У Вінниці закрили п’ять центрів вакцинації
    Причину закриття деяких центрів влада не озвучила
    фото з відкритих джерел

    У розпал захворюваності «Омікроном» тимчасово припинили роботу деякі пункти вакцинації

    Із 1 до 7 лютого п’ять центрів масової вакцинації у місті Вінниця тимчасово не працюватимуть. Закриють центри вакцинації у торгових центрах «Епіцентр», «Магігранд», «Поділля-сіті», у Будинку офіцерів та МПК «Зоря». Про це повідомила пресслужба департаменту охорони здоров’я Вінницької міської ради.

    Причину, чому зменшили кількість місць вакцинації саме в розпал захворюваності на штам коронавірусу «Омікрон» не повідомляють.

    Охочі вакцинуватись від ковід-19 можуть отримати щеплення у п’яти Центрах первинки, а також на залізничному вокзалі, у ТРЦ «Мегамолл» та на другому поверсі «Скайпарку».

    Нагадаємо, за минулу добу, 31 січня, в Україні зафіксовано 30 768 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 4 056, медпрацівників – 337). Натомість 30 січня в Україні було зафіксовано 22 026 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

    Напередодні 65 655 людей вакциновано проти Covid-19. Першу дозу отримали 23 278 людей, другу дозу – 25 525 людей, додаткову дозу отримали 480 людей, бустерну дозу – 16 372 людини.

    Від початку вакцинальної кампанії щеплено першою дозою 15,3 млн людей, отримали дві дози – 14,6 млн осіб, отримали додаткову дозу – 17 175 людей, бустерну дозу – 356 098 людей. Загалом проведено 30,3 млн щеплень.

    Як відомо, Covid-штам «Омікрон» виявлено вже у 20 областях.

    Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації обіцяє протягом тижня надати детальний план щодо реалізації виплат українцям у 500 грн за бустерну дозу вакцини.

    Також спікер Ради Стефанчук назвав кількість хворих та звернувся до нардепів.

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    Теги: Вінниця хвороби щеплення вакцинація коронавірус
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    У Вінниці закрили п’ять центрів вакцинації