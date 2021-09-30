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    Іноземець «поставив на лічильник» киянина та вимагав повернення неіснуючого боргу

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    Іноземця затримали &laquo;на гарячому&raquo; під час отримання ним чергового платежу від потерпілого - Іноземець «поставив на лічильник» киянина та вимагав повернення неіснуючого боргу
    Іноземця затримали «на гарячому» під час отримання ним чергового платежу від потерпілого
    Фото: Київська міська прокуратура

    Чоловік із погрозою застосування насильства та вбивства вимагав у потерпілого $5 тис.

    Столичні правоохоронці затримали та повідомили про підозру іноземцю, який погрозами вимагав у киянина неіснуючий борг. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    У ході досудового розслідування встановлено, що іноземець, який упродовж тривалого часу проживає на території України, з погрозою застосування насильства та вбивства вимагав у потерпілого грошові кошти в сумі $5 тис. за неіснуючий борг.

    При цьому зловмисник визначив графік передачі грошових коштів частинами та за порушення його строків збільшував суму вигаданої заборгованості на власний розсуд.

    Іноземця затримали «на гарячому» під час отримання ним чергового платежу від потерпілого.

    Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають.

    Також встановлено, що підозрюваний раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, зокрема, за незаконне заволодіння транспортним засобом, вимагання, шахрайство, незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами.

    Злочинну діяльність викрито спільно зі співробітниками Дарницького управління поліції та Департаменту карного розшуку із використанням можливостей інших оперативних служб Нацполіції.

    Теги: Національна поліція України прокуратура Київ кримінал іноземці
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    Іноземець «поставив на лічильник» киянина та вимагав повернення неіснуючого боргу