Вибух гранати у хостелі: поліція Києва затримала підозрюваного у замаху на вбивство

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Наслідки вибуху гранати у хостелі у Києві
фото: Національна поліція Укрвїни

Сварка за чаркою ледь не закінчилася трагедією 

У ніч із 8 на 9 січня, під час масштабного ворожого обстрілу столиці, до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з хостелів на вулиці Жилянській стався вибух. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Правоохоронці, які прибули на виклик, встановили, що між двома мешканцями хостела стався конфлікт. Чоловіки нещодавно приїхали до столиці, разом вживали алкогольні напої, після чого посварилися. У ході сварки один із них дістав гранату та кинув її у бік іншого. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав: 42-річний чоловік встиг заховатись у сусідній кімнаті.

Поліцейські затримали 27-річного правопорушника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За вчинене затриманий чоловік може провести у в'язниці до 15-ти років
За вчинене затриманий чоловік може провести у в'язниці до 15-ти років
фото: Національна поліція України

Слідчі Шевченківського управління поліції повідомили фігуранту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 263 -  незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами та ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115  – замах на умисне вбивство.

За клопотанням слідчих, підозрюваний перебуватиме під вартою. Санкція найтяжчої статті передбачає до 15  років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Хмельницькому чоловік під час романтичної пропозиції привів у бойову готовність ручну гранату, яка вибухнула у квартирі. 1 липня 2025 року у спальні квартири у місті Хмельницькому 34-річний чоловік дістав із тумбочки ручну бойову гранату, передав її співмешканці й висмикнув запобіжне кільце, привівши у бойову готовність. Жінка не втримала її в руці – граната упала поряд і вибухнула. Під час розгляду справи у суді першої інстанції обвинувачений пояснив свої дії наміром «ефектно зробити пропозицію» дівчині. Утім, суд його душевний порив не оцінив та покарав трьома роками позбавлення волі.

1 грудня столична поліція повідомила жінці, яка погрожувала підірвати відділення, підозру. За невдалий «жарт» їй загрожує до восьми років за ґратами. До правоохоронців надійшло повідомлення від жінки про те, що вона мала намір підірвати гранатою адміністративну будівлю управління поліції. 

