Чи можна заряджати станції типу EcoFlow у пунктах незламності? Відповідь рятувальників

У період тривалих знеструмлень Пункти незламності ДСНС працюють у посиленому режимі, щоб мешканці могли зігрітися та підзарядити гаджети. Проте через обмежений ресурс генераторів не всі пристрої дозволяється підключати до мережі у пунктах незламності. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС України.

У ДСНС наголосили, що головне завдання пунктів – допомогти якомога більшій кількості людей одночасно. Тому першочергово заряджаються засоби зв'язку та автономного освітлення: телефони, павербанки та ліхтарики.

Щодо заряджання EcoFlow та інших станцій у ДСНС зазначають, що можливість підключення потужних зарядних пристроїв від 1–1,2 кВт і більше залежить виключно від технічних можливостей конкретного пункту. Рішення про підключення таких пристроїв ухвалює відповідальна особа на місці.

Рятувальники наголошують, що такі обмеження введено через ризик перевантаження: велика станція може спричинити перевантаження електрогенеруючого обладнання, через що без можливості зарядити гаджети залишаться всі.

У ДСНС додають, що наразі немає окремого закону чи регламенту, який би чітко обмежував потужність пристроїв у ватах, тому все залежить від потужності обладнання в конкретному пункті – чергові оцінюють ситуацію на місці, щоб енергії вистачило кожному.

Рятувальники закликають громадян із розумінням ставитися до можливих обмежень, адже ресурс енергії має бути розподілений справедливо між усіма, хто потребує допомоги.

Нагадаємо, станом на вечір 20 січня у Києві повністю відновлено водопостачання, припинене внаслідок російської атаки. Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що ситуація в енергосистемі залишається вкрай напруженою. У Києві продовжують діяти екстрені відключення. Проте енергетики розробили низку технічних рішень, які дозволять перейти від екстрених до жорстких, але прогнозованих графіків.

Станом на восьму годину ранку 23 січня без теплопостачання у Києві залишаються ще 1940 багатоповерхівок, які підключають вдруге після атак ворога 9 та 20 січня.

На початку січня мер столиці Віталій Кличко вже звертався до киян із проханням за можливості залишити місто через критичний стан інфраструктури. Ця заява спровокувала бурхливу дискусію про соціальну рівність, сільське життя та реальні можливості виживання.

Пізніше в інтерв'ю британському виданню The Times Кличко заявив, що ситуація з базовими послугами у місті досягла критичної позначки, Київ опинився на межі гуманітарної катастрофи через масовані удари РФ по об'єктах енергетики та життєзабезпечення. «Ситуація критична з основними послугами – опаленням, водопостачанням, електроенергією. Зараз 5600 багатоквартирних будинків залишаються без опалення», – сказав Кличко.

Київська міська військова адміністрація не підтвердила інформацію про масовий виїзд людей зі столиці.

До слова, аварійні бригади у Києві працюють у надвисокому темпі, без перерв по декілька днів, щоб забезпечити киян теплом світлом та водою. Через перенавантаження комунальники отримують обмороження та фізичне виснаження, деякі фахівці не витримують навантаження.