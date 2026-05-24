Головна Київ Новини
search button user button menu button

На Київщині через атаку РФ зайнявся склад, масштабну пожежу гасили роботи і гелікоптери

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
На Київщині через атаку РФ зайнявся склад, масштабну пожежу гасили роботи і гелікоптери
Через високу складність займання до гасіння залучили авіацію – два гелікоптери
фото: ДСНС України
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Вогонь охопив 10 000 кв. м

На Київщині рятувальники ліквідували масштабну пожежу, яка виникла після російського обстрілу. Горіло складське приміщення, вогонь охопив 10 000 кв. м. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС.

Через високу складність займання до гасіння залучили пожежних роботів та авіацію – два гелікоптери.

«Загалом підрозділи працювали на 25 локаціях. На жаль, внаслідок атак двоє людей загинули, ще вісім поранені, серед них – немовля. На місцях надавалася вся необхідна допомога», – ідеться у повідомленні ДСНС.

5 фото
На весь екран

Нагадаємо, під час масованої нічної атаки Росії по Києву вибуховою хвилею пошкодило будівлю Кабінету Міністрів. Відомо, що у штаб-квартирі Уряду вибило вікна.

Також під час масованої нічної атаки на Київ 24 травня російські окупанти завдали пошкоджень одразу двом великим житловим комплексам, які розташовані у безпосередній близькості до будівлі посольства Сполучених Штатів Америки в Україні. Внаслідок падіння уламків та потужної вибухової хвилі суттєвих руйнувань зазнала висотна цивільна інфраструктура у Шевченківському районі столиці. 

Як відомо, нічний обстріл столиці та Київщини став одним із найважчих. Поки на Київщині фіксували прильоти експериментальних балістичних ракет «Орєшнік» по Білій Церкві, у самому Києві руйнувань та пошкоджень різного ступеня зазнали понад 50 локацій. Серед них – ринок на Лук'янівці, два житлові комплекси біля посольства США («Зелений острів-1» та «Зелений острів-2»), будівля посольства Азербайджану, а також Національний художній музей та музей «Чорнобиль»

Читайте також:

Теги: пожежа окупанти обстріл рятувальники інфраструктура Київщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нині триває 1549-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 22 травня 2026 року
22 травня, 08:21
Чоловік 1985 року народження внаслідок падіння отримав серйозні травми
В Ірпені чоловік впав на дах магазину з восьмого поверху житлового будинку (фото)
21 травня, 11:28
Зоя Петровська та її 39-річний син Сергій жили у будинку, в який 14 травня влучила російська ракета
Під час ракетного удару по Києву загинула дружина військового та її син
18 травня, 09:37
Українські військові, за їхніми словами, завчасно дізналися про наміри противника
ЗСУ взяли в полон окупантів, які проникли до українських позицій поблизу Оріхова через газову трубу
17 травня, 15:58
Масована атака на Україну, візит Трампа до Китаю. Головне за 13 травня 2026
Масована атака на Україну, візит Трампа до Китаю. Головне за 13 травня 2026
13 травня, 22:00
Окупант Павлов брав участь у бойових діях на Кримському та Курському напрямках
Сили оборони на фронті ліквідували багаторазового чемпіона Бурятії з боксу
13 травня, 11:42
Лише за період з 1 по 5 травня в Україні загинуло щонайменше 70 цивільних осіб
Сотні поранених і десятки вбитих у травні. ООН оприлюднила дані про жертв агресії РФ
7 травня, 05:31
У Москві вперше з 2007 року на Червоній площі не буде військової техніки під час параду
Десятки регіонів РФ відмовились від парадів на 9 травня: список
7 травня, 01:23
У Києві лунають вибухи, працює ППО
У Києві лунають вибухи, працює ППО
28 квiтня, 14:25

Новини

На Київщині через атаку РФ зайнявся склад, масштабну пожежу гасили роботи і гелікоптери
На Київщині через атаку РФ зайнявся склад, масштабну пожежу гасили роботи і гелікоптери
Росіяни під час нічної атаки пошкодили будівлю Кабміну
Росіяни під час нічної атаки пошкодили будівлю Кабміну
У Києві власник кафе після російської атаки пригощав містян кавою через вибиті вікна
У Києві власник кафе після російської атаки пригощав містян кавою через вибиті вікна
Російська атака частково зруйнувала студію німецького телеканалу у Києві
Російська атака частково зруйнувала студію німецького телеканалу у Києві
У Києві поліція затримала мародера, який грабував понівечені обстрілом квартири
У Києві поліція затримала мародера, який грабував понівечені обстрілом квартири
Наслідки нічного терору: кількість постраждалих у Києві зросла, серед поранених – діти
Наслідки нічного терору: кількість постраждалих у Києві зросла, серед поранених – діти

Новини

РФ поставила «Орєшнік» на конвеєр: аналітики Defence Express попередили про зростання загрози
Сьогодні, 13:43
На південному сході України очікуються грози: погода на 24 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Україна відзначає День морської піхоти: цікава історія свята
Вчора, 09:23
Україна відзначає День Героїв: історія свята
Вчора, 08:55
У Росії горить інститут, що розробляє технології видобутку золота
Вчора, 07:50
Грози із градом в окремих областях України: погода на 23 травня 2026 року
Вчора, 05:59

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua