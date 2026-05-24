На Київщині через атаку РФ зайнявся склад, масштабну пожежу гасили роботи і гелікоптери

Через високу складність займання до гасіння залучили авіацію – два гелікоптери

Вогонь охопив 10 000 кв. м

На Київщині рятувальники ліквідували масштабну пожежу, яка виникла після російського обстрілу. Горіло складське приміщення, вогонь охопив 10 000 кв. м. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС.

Через високу складність займання до гасіння залучили пожежних роботів та авіацію – два гелікоптери.

— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) May 24, 2026

«Загалом підрозділи працювали на 25 локаціях. На жаль, внаслідок атак двоє людей загинули, ще вісім поранені, серед них – немовля. На місцях надавалася вся необхідна допомога», – ідеться у повідомленні ДСНС.

Нагадаємо, під час масованої нічної атаки Росії по Києву вибуховою хвилею пошкодило будівлю Кабінету Міністрів. Відомо, що у штаб-квартирі Уряду вибило вікна.

Також під час масованої нічної атаки на Київ 24 травня російські окупанти завдали пошкоджень одразу двом великим житловим комплексам, які розташовані у безпосередній близькості до будівлі посольства Сполучених Штатів Америки в Україні. Внаслідок падіння уламків та потужної вибухової хвилі суттєвих руйнувань зазнала висотна цивільна інфраструктура у Шевченківському районі столиці.

Як відомо, нічний обстріл столиці та Київщини став одним із найважчих. Поки на Київщині фіксували прильоти експериментальних балістичних ракет «Орєшнік» по Білій Церкві, у самому Києві руйнувань та пошкоджень різного ступеня зазнали понад 50 локацій. Серед них – ринок на Лук'янівці, два житлові комплекси біля посольства США («Зелений острів-1» та «Зелений острів-2»), будівля посольства Азербайджану, а також Національний художній музей та музей «Чорнобиль».