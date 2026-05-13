Російський дрон під час атаки на Україну залетів у Молдову

Міноборони Молдови: безпілотник зайшов з боку України і рухався у напрямку півдня країни

Під час масованої атаки Росії на Україну 13 травня один із безпілотників перетнув державний кордон Молдови – зайшов з боку Могилева Подільського і пройшов над кількома районами країни, зокрема над містом Бельці. Дрон перебував у молдовському небі щонайменше 23 хвилини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони Молдови.

Маршрут дрона над Молдовою

О 16:00 безпілотник перетнув молдовський кордон у районі між Могильовом Подільським на Вінниччині та селом Сауца в районі Окніца на півночі країни. Дані надала Служба повітряних операцій Національної армії.

О 16:05 місцеві жителі побачили дрон над Бельцями – другим за величиною містом Молдови. Він летів у напрямку Унгенського району. О 16:19 системи спостереження за повітряним простором зафіксували апарат знову – о 16:23 його виявили поблизу містечка Карпіни в районі Хинчешть. Дрон продовжував летіти на південь.

Російський дрон під час масованої атаки на Україну залетів у Молдову

Через це повітряний простір у північній та центральній частині Молдови тимчасово закрили. Влада закликала населення дотримуватись заходів безпеки та повідомляти про будь-які підозрілі об'єкти за номером 112.

Тим часом Польща підняла авіацію

На тлі масованого удару по Україні відреагувала й Польща: Оперативне командування Збройних сил підняло чергові винищувачі та гелікоптери, наземні системи протиповітряної оборони привело у стан підвищеної готовності. Заходи спрямовані на захист польського повітряного простору. Про це повідомляв «Главком» раніше сьогодні.

Сама атака охопила значну частину України. Вибухи пролунали у Луцьку, Коломиї та Хмельницькому, у Хмельницькому троє людей отримали поранення. На Рівненщині внаслідок удару по житловому будинку загинули троє людей, шестеро поранені.



Нагадаємо, у квітні 2026 року Молдова нарахувала понад п'ятдесят порушень свого повітряного простору від початку повномасштабного вторгнення – щонайменше дев'ять разів на її території знаходили дрони або уламки з вибухівкою.

До слова, у березні 2026 року поблизу кордону з Україною знайшли російський дрон-камікадзе з нерозірваним зарядом. Президентка Мая Санду заявила тоді, що Росія неодноразово порушує суверенітет країни та ставить під загрозу життя громадян.