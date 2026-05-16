FT: Ракети для атаки на Київ виготовили у 2026 році із західних деталей

Будинок у Дарницькому районі Києва, у який влучила російська ракета Х-101 під час масованого удару 14 травня

Кожна з ракет містила понад сотню компонентів із країн Заходу

Крилаті ракети Х-101, якими Росія завдала масованого удару по Києву 14 травня, були зібрані у другому кварталі 2026 року і містили понад 100 компонентів західного виробництва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Британська газета Financial Times опублікувала розслідування щодо начинки ракет Х-101, уламки яких знайшли після найбільшого удару по Києву за весь час повномасштабної війни. В ніч на 14 травня окупанти випустили 56 ракет різних типів і 675 дронів. Ракета Х-101 влучила у дев'ятиповерховий житловий будинок у Дарницькому районі столиці. Загинули 24 людини, троє з них – діти.

Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк повідомив FT, що всі досліджені після удару ракети Х-101 виготовлені у другому кварталі 2026 року. Кожна з них містила понад сотню компонентів виробництва країн Заходу.

Українська влада передала журналістам та незалежним експертам фотографії уламків. Фахівець із ракетної техніки Університету Осло Фабіан Хоффман підтвердив, що знайдені елементи характерні для крилатої ракети Х-101. За його словами, характер пошкоджень свідчить про те, що це була крилата або балістична ракета.

Згідно з документом Офісу президента України, переданим FT, у ракетах виявили мікросхеми американських компаній Texas Instruments, AMD та Kyocera AVX, а також деталі німецької Harting Technology Group і нідерландської Nexperia. Частина елементів мала серійні номери, що вказують на виробництво у 2024–2025 роках – уже після запровадження масштабних санкцій проти Росії. Крім того, серед уламків знайшли компоненти китайського та тайванського виробництва.

Не вперше

Це не перший випадок, коли FT фіксує наявність західних деталей у ракетах Х-101. У липні 2024 року видання встановило, що ракета, яка зруйнувала дитячу лікарню «Охматдит» 8 липня тоді ж, також містила компоненти американських та швейцарських виробників. Financial Times зазначала, що Росія виробляє майже у вісім разів більше ракет цього типу, ніж до початку повномасштабного вторгнення, і все одно залежить від імпортної електроніки. ГУР встановило понад 70 підприємств, залучених до виробництва Х-101: від турбореактивного двигуна й системи наведення до електроніки та підшипників.



Нагадаємо, внаслідок удару по Дарницькому району 14 травня загинули 24 мешканці столиці – цілі родини, педагоги і діти. 15 травня у Києві оголосили День жалоби. Пошуково-рятувальна операція тривала понад 28 годин, за цей час розібрали понад 3 тис. кубічних метрів конструкцій зруйнованого будинку.