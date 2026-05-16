Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

FT: Ракети для атаки на Київ виготовили у 2026 році із західних деталей

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
FT: Ракети для атаки на Київ виготовили у 2026 році із західних деталей
Будинок у Дарницькому районі Києва, у який влучила російська ракета Х-101 під час масованого удару 14 травня
Фото: Главком
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Кожна з ракет містила понад сотню компонентів із країн Заходу

Крилаті ракети Х-101, якими Росія завдала масованого удару по Києву 14 травня, були зібрані у другому кварталі 2026 року і містили понад 100 компонентів західного виробництва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times

Британська газета Financial Times опублікувала розслідування щодо начинки ракет Х-101, уламки яких знайшли після найбільшого удару по Києву за весь час повномасштабної війни. В ніч на 14 травня окупанти випустили 56 ракет різних типів і 675 дронів. Ракета Х-101 влучила у дев'ятиповерховий житловий будинок у Дарницькому районі столиці. Загинули 24 людини, троє з них – діти.

Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк повідомив FT, що всі досліджені після удару ракети Х-101 виготовлені у другому кварталі 2026 року. Кожна з них містила понад сотню компонентів виробництва країн Заходу.

Українська влада передала журналістам та незалежним експертам фотографії уламків. Фахівець із ракетної техніки Університету Осло Фабіан Хоффман підтвердив, що знайдені елементи характерні для крилатої ракети Х-101. За його словами, характер пошкоджень свідчить про те, що це була крилата або балістична ракета.

Згідно з документом Офісу президента України, переданим FT, у ракетах виявили мікросхеми американських компаній Texas Instruments, AMD та Kyocera AVX, а також деталі німецької Harting Technology Group і нідерландської Nexperia. Частина елементів мала серійні номери, що вказують на виробництво у 2024–2025 роках – уже після запровадження масштабних санкцій проти Росії. Крім того, серед уламків знайшли компоненти китайського та тайванського виробництва. 

Не вперше

Це не перший випадок, коли FT фіксує наявність західних деталей у ракетах Х-101. У липні 2024 року видання встановило, що ракета, яка зруйнувала дитячу лікарню «Охматдит» 8 липня тоді ж, також містила компоненти американських та швейцарських виробників. Financial Times зазначала, що Росія виробляє майже у вісім разів більше ракет цього типу, ніж до початку повномасштабного вторгнення, і все одно залежить від імпортної електроніки. ГУР встановило понад 70 підприємств, залучених до виробництва Х-101: від турбореактивного двигуна й системи наведення до електроніки та підшипників.

Нагадаємо, внаслідок удару по Дарницькому району 14 травня загинули 24 мешканці столиці – цілі родини, педагоги і діти. 15 травня у Києві оголосили День жалоби. Пошуково-рятувальна операція тривала понад 28 годин, за цей час розібрали понад 3 тис. кубічних метрів конструкцій зруйнованого будинку.

Читайте також:

Теги: росія Київ ракетна атака розслідування ракета

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чому «звичайні» російські люди заслужили Туапсе
Чому «звичайні» російські люди заслужили Туапсе
22 квiтня, 21:38
Як пожежі показують слабкість Путіна
Чому чорний дим Туапсе важливий
1 травня, 13:43
У 2002 році Юрія Гриценка засудили до 22 років позбавлення волі за низку нападів та вбивств.
Відомий маніяк, якого Путін відправив на війну в Україну, загинув
16 квiтня, 14:35
Ціна російського газу для Китаю цьогоріч становитиме $258,80 за 1000 кубометрів, що на понад 38% нижче середньої ціни
Росія кілька років продаватиме Китаю газ майже за безцінь – Bloomberg
21 квiтня, 07:57
Під час відпустки сім’я відвідала шоу заклиначів змій, яке відбувалося в їхньому готелі
Німець у Єгипті відвідав виставку зі зміями, після чого помер у реанімації
3 травня, 16:59
Юрій Ігнат наголосив, що окупанти використовують дрони-імітатори без бойової частини
РФ цілодобово атакує Україну: Повітряні сили пояснили підступну мету ворога
5 травня, 10:44

Події в Україні

FT: Ракети для атаки на Київ виготовили у 2026 році із західних деталей
FT: Ракети для атаки на Київ виготовили у 2026 році із західних деталей
Росія не випускає цивільних з Олешок – Лубінець
Росія не випускає цивільних з Олешок – Лубінець
Лінія фронту станом на 15 травня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 15 травня 2026. Зведення Генштабу
Обмін полоненими, смертельна стрілянина на Хмельниччині. Головне за 15 травня 2026
Обмін полоненими, смертельна стрілянина на Хмельниччині. Головне за 15 травня 2026
CNN: Росія вперше з початку 2024 року втрачає більше, ніж захоплює
CNN: Росія вперше з початку 2024 року втрачає більше, ніж захоплює
Уряд створює національний резерв автономної генерації для захисту від блекаутів
Уряд створює національний резерв автономної генерації для захисту від блекаутів

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 22:50
Китай заявляє, що зустрічі з Трампом дали «значні результати»
Вчора, 21:45
В окремих областях України дощитиме: погода на 15 травня 2026
Вчора, 05:59
Президент Зеленський і правозахисниця Матвійчук отримають від Євросоюзу найвищу нагороду
14 травня, 22:15
В Україні дощі, грози: погода на 14 травня
14 травня, 05:59
Міністр енергетики США заявив, що Іран близький до створення ядерної зброї
14 травня, 01:29

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua