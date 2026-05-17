СБУ та Сили оборони розповіли подробиці удару по заводу під Москвою

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Масштабний удар також припав на аеродром «Бельбек» у Криму

Служба безпеки України спільно із Силами оборони України провели комплексну далекобійну спецоперацію, завдавши масованих ударів по стратегічних об'єктах на території Російської Федерації та в тимчасово окупованому Криму. Виконуючи завдання президента України, українські дрони та ракетні комплекси уразили підприємство воєнно-промислового комплексу і три об'єкти нафтової логістики у Московській області, а також розгромили систему ППО та аеродромну інфраструктуру на півострові. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Розгром у Московській області: удар по мікроелектроніці та НПЗ

⚡️Українські далекобійні санкції досягли Московського регіону – Зеленський



«Цілком справедливі наші відповіді на російське затягування війни та удари по наших містах і громадах. Цього разу українські далекобійні санкції досягли Московського регіону, і ми чітко говоримо… pic.twitter.com/iaja18CO4l — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) May 17, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

У Московському регіоні, попри найвищу концентрацію засобів протиповітряної оборони ворога, спецпризначенці Центру спецоперацій «Альфа» СБУ та військові змогли досягти стовідсоткової влучності. Під ударом опинився стратегічний завод та ключові вузли паливної системи.

Завод «Ангстрем» – одне з ключових підприємств російського ВПК, яке спеціалізується на постачанні напівпровідників та мікросхем для військової техніки РФ (перебуває під жорсткими санкціями США);

– одне з ключових підприємств російського ВПК, яке спеціалізується на постачанні напівпровідників та мікросхем для військової техніки РФ (перебуває під жорсткими санкціями США); Московський нафтопереробний завод (НПЗ) – паливний гігант, що забезпечує потреби столичного регіону та військової логістики;

– паливний гігант, що забезпечує потреби столичного регіону та військової логістики; Нафтоперекачувальна станція «Сонєчногорська»;

Нафтоперекачувальна станція «Володарськоє».

Ліквідація ППО на аеродромі «Бельбек» у Криму

Паралельно з підмосковними об'єктами атака прийшлася по головній авіабазі окупантів у Криму – військовому аеродрому «Бельбек». Українським силам вдалося повністю «осліпити» та знекровити протиповітряну оборону та вузли зв'язку на летовищі. Зокрема, було уражено:

Зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцирь-С2»;

Ангар із дороговартісним радаром до зенітно-ракетного комплексу С-400;

Комплекс системи керування розвідувально-ударними БпЛА «Орион» та наземну станцію керування безпілотниками «Форпост»;

Пункт передачі даних «земля–повітря»;

Диспетчерську вишку та капітальний ангар на території летовища.

Голова Служби безпеки України Євгеній Хмара наголосив, що подібні комбіновані нальоти мають системний характер і безпосередньо впливають на хід бойових дій, позбавляючи окупаційну армію палива, високотехнологічних компонентів та прикриття з повітря.

«Такі спецоперації СБУ мають критичне значення для послаблення воєнного потенціалу рф. Ураження підприємств ВПК, військової інфраструктури та нафтологістики знижує можливості ворога продовжувати війну проти України. Ці удари демонструють, що навіть найзахищеніша московська область не є безпечною. СБУ та Сили оборони України й надалі продовжуватимуть високоточні спецоперації, спрямовані на знищення військових ресурсів ворога», – заявив очільник СБУ.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський підтвердив успішне проведення чергової глибокої спецоперації у тилу ворога. Українські далекобійні засоби ураження змогли подолати відстань у понад 500 кілометрів і, попри найвищу концентрацію систем протиповітряної оборони окупантів, вразили визначені цілі у Московському регіоні Російської Федерації.