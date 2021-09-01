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    Гройсман показав сина-п'ятикласника Давіда

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    Володимир Гройсман зі своїм сином п'ятикласником - Гройсман показав сина-п'ятикласника Давіда
    Володимир Гройсман зі своїм сином п'ятикласником
    Фото: volodymyrgroysman / Facebook

    Володимир Гройсман разом з дружиною Оленою виховують трьох дітей

    Колишній прем’єр-міністр України Володимир Гройсман провів у п’ятий клас свого сина Давіда. Відповідне фото політик опублікував у Facebook.

    «Перший раз в п’ятий клас!) Всім гарного навчального року!», – написав Гройсман.

    Як відомо, Володимир Гройсман разом з дружиною Оленою виховують трьох дітей: двох доньок – Крістіну та Юлію та сина Давіда.

    Нагадаємо, навчальний рік 2021-2022 року триватиме не менше 175 навчальних днів і повинен закінчитись не пізніше 1 липня наступного року.

    Раніше освітній омбудсмен пояснив, чи законний недопуск до роботи невакцинованих педагогів. Наприклад, у одній із областей нещеплені вчителі щотижня робитимуть платний Covid-тест.

    В Україні масова добровільна вакцинація всіх працівників закладів освіти – дитсадків, шкіл, училищ, ВНЗ – розпочалася у травні. Їх щеплюють препаратом виробництва Pfizer.

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    Теги: Володимир Гройсман діти школа навчання
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    Гройсман показав сина-п'ятикласника Давіда