Гройсман показав сина-п'ятикласника Давіда

Володимир Гройсман разом з дружиною Оленою виховують трьох дітей

Колишній прем’єр-міністр України Володимир Гройсман провів у п’ятий клас свого сина Давіда. Відповідне фото політик опублікував у Facebook.

«Перший раз в п’ятий клас!) Всім гарного навчального року!», – написав Гройсман.

Як відомо, Володимир Гройсман разом з дружиною Оленою виховують трьох дітей: двох доньок – Крістіну та Юлію та сина Давіда.

Нагадаємо, навчальний рік 2021-2022 року триватиме не менше 175 навчальних днів і повинен закінчитись не пізніше 1 липня наступного року.

Раніше освітній омбудсмен пояснив, чи законний недопуск до роботи невакцинованих педагогів. Наприклад, у одній із областей нещеплені вчителі щотижня робитимуть платний Covid-тест.

В Україні масова добровільна вакцинація всіх працівників закладів освіти – дитсадків, шкіл, училищ, ВНЗ – розпочалася у травні. Їх щеплюють препаратом виробництва Pfizer.