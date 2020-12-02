Із початку року платники Київщини поповнили державну скарбницю на 14 млрд грн

Найбільші платежі забезпечили три райони області

За період з січня по грудень 2020 року платники Київщини спрямували до Державного бюджету на 14% більше, аніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомили в Головному управлінні Державної податкової служби в Київській області.

Зокрема, за 11 місяців 2020 року сплачено майже 14 мільярдів гривень податкових зборів і платежів, що на 1,7 млрд грн перевищує надходження минулого року.

Найбільші суми забезпечили платники:

Києво-Святошинського району – 2,7 млрд грн,

Бориспільського – 2,2 млрд грн,

Броварського – 1,9 млрд грн.

У розрізі основних платежів питому вагу в структурі бюджету має податок на додану вартість. Так, з початку року платники області спрямували до державної скарбниці 6,9 млрд грн, збільшивши приріст надходжень на 22% або 1,2 млрд грн.

Зі своїх доходів мешканці пристоличного регіону сплатили 3,1 млрд грн. Цей показник на 9% або 257,4 млн грн перевищує минулорічний за відповідний період.

Підприємства та організації Київщини сплатили 2,7 млрд грн податку на прибуток. При цьому динаміка приросту до відповідного періоду 2019 року у приведених умовах складає 7%, що у грошовому вираженні дорівнює 190 мільйонів гривень додаткових коштів.

На обороноздатність країни мешканці Київщини направили 875 мільйонів гривень. Ця сума на 8% або 70 мільйонів гривень більша за надходження аналогічного періоду минулого року.

Як повідомлялося, Київська область займає друге місце серед регіонів України за темпом приросту фактичних надходжень загального фонду місцевих бюджетів порівняно з 2019 роком.

Відомо, що з початку 2020 року платники Київщини сплатили у бюджети територіальних громад 11 мільйонів гривень транспортного податку, з яких 6 млн грн забезпечили юридичні особи.