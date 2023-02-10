Головна Київ Новини
search button user button menu button

Із понеділка у столиці відновить роботу тролейбусний маршрут: деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Із понеділка у столиці відновить роботу тролейбусний маршрут: деталі
фото: Укрінформ

Рух тимчасового автобусного маршруту № 31-ТР з 13 лютого буде закрито

У Києві з 13 лютого відновлює роботу тролейбусний маршрут № 31, який курсує від вулиці Милославської до станції метро «Лук’янівська». Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Зазначається, що відновлення тролейбусного маршруту стало можливим завдяки заходам, які були вжиті для покращення роботи енергетичної інфраструктури в столиці.

При цьому рух тимчасового автобусного маршруту № 31-ТР з 13 лютого буде закрито.

Як повідомлялося, у столиці на Троєщині 31 січня відновили роботу два трамвайні маршрути.

Нагадаємо, у грудні 2022 року через дефіцит електроенергії столична влада ухвалила рішення щодо припинення роботи наземного електротранспорту – трамваїв та тролейбусів. На всіх маршрутах наземного електротранспорту курсували автобуси.

Теги: метро влада громадський транспорт Київ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Одесі призупинено рух електротранспорту: деталі
В Одесі призупинено рух електротранспорту: деталі
16 грудня, 2022, 15:59
Бронювання машини дозволить захистити екіпаж від куль калібром 7,62 мм та уламків мін
Франція передає Україні легкі танки і бронетранспортери Bastion
4 сiчня, 19:49
Люди залишають заблоковані снігом авто на дорозі
Снігова буря спричинила транспортний колапс у Румунії, сотні авто опинилися у пастці
28 сiчня, 16:19

Новини

Із понеділка у столиці відновить роботу тролейбусний маршрут: деталі
Із понеділка у столиці відновить роботу тролейбусний маршрут: деталі
Вибух на заводі у Києві: рятувальники показали наслідки
Вибух на заводі у Києві: рятувальники показали наслідки
Столична влада хоче перепоховати тіло Ватутіна: подробиці
Столична влада хоче перепоховати тіло Ватутіна: подробиці
Кличко відзвітував про збиті над Києвом ракети. Пошкоджено електромережі
Кличко відзвітував про збиті над Києвом ракети. Пошкоджено електромережі
У Києві прогриміли вибухи
У Києві прогриміли вибухи
У кількох областях превентивні відключення електроенергії
У кількох областях превентивні відключення електроенергії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
65K
В Офісі президента вже немає колишньої впевненості щодо винищувачів для України
35K
У який термін треба з'явитися в військкомат після вручення повістки: роз'яснення
26K
Загроза ракетного удару: Росія підняла в небо стратегічну авіацію
23K
Одна із ракет пролетіла через Молдову
16K
Львівщина: ракета впала поблизу автобусної зупинки
15K
Масована ракетна атака. Влада терміново звернулася до українців

Новини

Німецький концерн Rheinmetall готовий збудувати в Україні завод із виробництва танків Panther
Сьогодні, 17:00
Візит Зеленського до Британії: надзвичайно тепле відео
Сьогодні, 16:31
ЗСУ показали, як захисники збили російську ракету з ПЗРК (відео)
Сьогодні, 16:12
ЗСУ на Донеччині знищили зброю, якою хизувалися російські пропагандисти (відео 18+)
Сьогодні, 15:49
На скільки вистачить грошей у Росії? Відповідь аналітиків
Сьогодні, 15:27
LEGO випустила модель HIMARS із фігуркою українського солдата
Сьогодні, 15:14

Прес-релізи

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
9 лютого, 15:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту