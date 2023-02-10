Із понеділка у столиці відновить роботу тролейбусний маршрут: деталі

Рух тимчасового автобусного маршруту № 31-ТР з 13 лютого буде закрито

У Києві з 13 лютого відновлює роботу тролейбусний маршрут № 31, який курсує від вулиці Милославської до станції метро «Лук’янівська». Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

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Зазначається, що відновлення тролейбусного маршруту стало можливим завдяки заходам, які були вжиті для покращення роботи енергетичної інфраструктури в столиці.

При цьому рух тимчасового автобусного маршруту № 31-ТР з 13 лютого буде закрито.

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Як повідомлялося, у столиці на Троєщині 31 січня відновили роботу два трамвайні маршрути.

Нагадаємо, у грудні 2022 року через дефіцит електроенергії столична влада ухвалила рішення щодо припинення роботи наземного електротранспорту – трамваїв та тролейбусів. На всіх маршрутах наземного електротранспорту курсували автобуси.