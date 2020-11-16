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    Із понеділка запускається ще один маршрут міської електрички в Києві

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    У розкладі руху міської електрички можливі зміни - Із понеділка запускається ще один маршрут міської електрички в Києві
    У розкладі руху міської електрички можливі зміни

    Призначено додаткові рейси міської електрички у вечірній час

    З понеділка, 16 листопада, у Києві почнуть курсувати додаткові рейси міської електрички. Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київпастранс». 

    «Додатково призначаються такі рейси міської електрички у напрямку Е1 у робочі дні у вечірній час: 7328, 7335, 7336, 7343, 7344, 7349», - йдеться в повідомленні.

    Електропоїзд прослідує через станції:

    • Дарниця – Почайна – Борщагівка – Київ-Пасажирський – Дарниця.

    При цьому скасовуються такі рейси міської електрички у робочі дні у вечірній час: 7504, 7506, 7508.

    З розкладом руху можна ознайомитись на касових павільйонах станцій міської електрички та на інформаційних стендах біля турнікетів.

    Зазначається, що у розкладі руху можливі зміни.

    Нагадаємо, з 1 липня після карантину відновився кільцевий рух міської електрички в Києві.

    Курсування електропоїздів відбувалося за наступною схемою:

    • у ранкову годину пік - переважно у напрямку Е1 (Дарниця - Почайна - Борщагівка - Київ-Пасажирський – Дарниця),
    • у вечірню годину пік – у напрямку Е2 (Дарниця - Київ-Пасажирський - Борщагівка - Почайна - Дарниця).
    Теги: Київ громадський транспорт потяг Київпастранс
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