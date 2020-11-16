Із понеділка запускається ще один маршрут міської електрички в Києві

Призначено додаткові рейси міської електрички у вечірній час

З понеділка, 16 листопада, у Києві почнуть курсувати додаткові рейси міської електрички. Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київпастранс».

«Додатково призначаються такі рейси міської електрички у напрямку Е1 у робочі дні у вечірній час: 7328, 7335, 7336, 7343, 7344, 7349», - йдеться в повідомленні.

Електропоїзд прослідує через станції:

Дарниця – Почайна – Борщагівка – Київ-Пасажирський – Дарниця.

При цьому скасовуються такі рейси міської електрички у робочі дні у вечірній час: 7504, 7506, 7508.

З розкладом руху можна ознайомитись на касових павільйонах станцій міської електрички та на інформаційних стендах біля турнікетів.

Зазначається, що у розкладі руху можливі зміни.

Нагадаємо, з 1 липня після карантину відновився кільцевий рух міської електрички в Києві.

Курсування електропоїздів відбувалося за наступною схемою: