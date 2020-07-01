  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві відновився кільцевий рух міської електрички: як курсуватимуть поїзди

    • Розсилка
    Міська електричка відновила рух - У Києві відновився кільцевий рух міської електрички: як курсуватимуть поїзди
    Міська електричка відновила рух

    Обслуговуватимуться всі раніше задіяні станції і зупинки

    Від сьогодні, з 1 липня, у Києві відновлюється кільцевий рух міської електрички.

    Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київпастранс».

    Курсування електропоїздів відбуватиметься за наступною схемою:

    • у ранкову годину пік - переважно у напрямку Е1 (Дарниця - Почайна - Борщагівка - Київ-Пасажирський – Дарниця),
    • у вечірню годину пік – у напрямку Е2 (Дарниця - Київ-Пасажирський - Борщагівка - Почайна - Дарниця).

    У вихідні курсування відбуватиметься в обох напрямках згідно з розкладом руху. Обслуговуватимуться всі раніше задіяні станції і зупинки.

    Нагадаємо, 26 травня, Кличко повідомив, що міська електричка відновить роботу одночасно з усім залізничним транспортом у країні. Київпастранс замовив Укрзалізниці ремонт столичної міської електрички.

    1 червня Київпастранс заявив, що міська електричка відновить свою роботу орієнтовно 7 червня, оскільки моторвагонне депо «Фастів-1» на час карантину призупиняло роботу і працівники підприємства не встигли виконати ремонт електропоїздів.

    Рух міської електрички у Києві частково відновився з 8 червня.

    Як повідомлялося, борг КП «Київпастранс» перед АТ «Укрзалізниця» за ремонт рухомого складу міської електрички та використання інфраструктури становить понад 6 млн грн.

    Київ громадський транспорт потяг кияни Київпастранс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ