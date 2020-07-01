У Києві відновився кільцевий рух міської електрички: як курсуватимуть поїзди



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Міська електричка відновила рух

Обслуговуватимуться всі раніше задіяні станції і зупинки

Від сьогодні, з 1 липня, у Києві відновлюється кільцевий рух міської електрички.

Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київпастранс».

Курсування електропоїздів відбуватиметься за наступною схемою:

у ранкову годину пік - переважно у напрямку Е1 (Дарниця - Почайна - Борщагівка - Київ-Пасажирський – Дарниця),

у вечірню годину пік – у напрямку Е2 (Дарниця - Київ-Пасажирський - Борщагівка - Почайна - Дарниця).

У вихідні курсування відбуватиметься в обох напрямках згідно з розкладом руху. Обслуговуватимуться всі раніше задіяні станції і зупинки.

Нагадаємо, 26 травня, Кличко повідомив, що міська електричка відновить роботу одночасно з усім залізничним транспортом у країні. Київпастранс замовив Укрзалізниці ремонт столичної міської електрички.

1 червня Київпастранс заявив, що міська електричка відновить свою роботу орієнтовно 7 червня, оскільки моторвагонне депо «Фастів-1» на час карантину призупиняло роботу і працівники підприємства не встигли виконати ремонт електропоїздів.

Рух міської електрички у Києві частково відновився з 8 червня.

Як повідомлялося, борг КП «Київпастранс» перед АТ «Укрзалізниця» за ремонт рухомого складу міської електрички та використання інфраструктури становить понад 6 млн грн.