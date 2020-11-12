Кабмін дозволив велосипедистам їздити смугою громадського транспорту

В уряді зазначають, що таким чином хочуть зменшити кількість аварій та травм у велосипедистів

В уряді зазначають, що таким чином хочуть зменшити кількість аварій та травм у велосипедистів

Уряд вважає, що такий рух більш безпечний для велосипедистів

Кабінет міністрів України дозволив велосипедистам їздити смугою для маршрутних транспортних засобів. Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду 11 листопада.

В уряді також вважають, що такі зміни розвивають велосипедну інфраструктуру та зменшують травматизм серед велосипедистів. Це пояснюють тим, що громадський транспорт рухається зі швидкістю в середньому 20 км/год, натомість звичайні автівки – 50 км/год.

Отже, велосипедисти зможуть їздити смугою зі знаком «Дорога зі смугою для руху маршрутних транспортних засобів».

Громадська організація U-Cycle у своєму звіті вказує, що у порівнянні з 2019 роком у вересні Києві вдвічі збільшилася кількість велосипедистів. На 22 перехрестях столиці у будній день активісти нарахували 4569 велосипедистів, а у вихідні – 3675, тоді як у 2019 році їх було 1798 у будні дні та 1943 – у вихідні.

Більшість велосипедистів їздили тротуаром, оскільки, як ідеться у звіті, «на дорогах відсутня велоінфраструктура».

До слова, шахраї почали в своїх цілях використовувати систему автофіксації порушень правил дорожнього руху і тепер розсилають водіям постанови про штрафи. У зловмисників є адреси, прізвища, імена та по батькові водіїв. На ці адреси вони і посилають підроблені «листи щастя».

Також нагадаємо, що українським водіям приготували сюрприз: максимальну швидкість буде змінено.

Раніше поліція нагадала водіям про нові штрафи з 1 жовтня.