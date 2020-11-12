Кабмін дозволив велосипедистам їздити смугою громадського транспорту
Уряд вважає, що такий рух більш безпечний для велосипедистів
Кабінет міністрів України дозволив велосипедистам їздити смугою для маршрутних транспортних засобів. Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду 11 листопада.
В уряді також вважають, що такі зміни розвивають велосипедну інфраструктуру та зменшують травматизм серед велосипедистів. Це пояснюють тим, що громадський транспорт рухається зі швидкістю в середньому 20 км/год, натомість звичайні автівки – 50 км/год.
Отже, велосипедисти зможуть їздити смугою зі знаком «Дорога зі смугою для руху маршрутних транспортних засобів».
Громадська організація U-Cycle у своєму звіті вказує, що у порівнянні з 2019 роком у вересні Києві вдвічі збільшилася кількість велосипедистів. На 22 перехрестях столиці у будній день активісти нарахували 4569 велосипедистів, а у вихідні – 3675, тоді як у 2019 році їх було 1798 у будні дні та 1943 – у вихідні.
Більшість велосипедистів їздили тротуаром, оскільки, як ідеться у звіті, «на дорогах відсутня велоінфраструктура».
До слова, шахраї почали в своїх цілях використовувати систему автофіксації порушень правил дорожнього руху і тепер розсилають водіям постанови про штрафи. У зловмисників є адреси, прізвища, імена та по батькові водіїв. На ці адреси вони і посилають підроблені «листи щастя».
Також нагадаємо, що українським водіям приготували сюрприз: максимальну швидкість буде змінено.