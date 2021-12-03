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    Минулої доби в Києві від коронавірусу одужали майже 4 тис. осіб

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    Частина киян нехтує карантинними обмеженнями - Минулої доби в Києві від коронавірусу одужали майже 4 тис. осіб
    Частина киян нехтує карантинними обмеженнями
    фото: glavcom.ua

    За добу коронавірус забрав життя 36 киян

    За минулу добу, 2 грудня, у Києві коронавірус підтверджено у 1376 осіб. Це на 42 випадки менше, ніж за попередній день (за добу 1 грудня було зафіксовано 1418 випадків Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 303 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали понад 263 тис. осіб (за добу 2 грудня – 3911)
    • померли понад 7,6 тис. людей (за добу – 36)

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 175 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 676 хворих.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу понад 152 тис. осіб (за добу 2 грудня – 924)
    • померли 4,2 тис. осіб (за добу – 34).

    2 грудня в Україні медики зафіксували понад 13 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 3,4 млн випадків Covid-19.

    Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.

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    Теги: Київ статистика Київщина епідемія коронавірус
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    Минулої доби в Києві від коронавірусу одужали майже 4 тис. осіб