Як Київ святкуватиме Великдень: влада повідомила про безпекові заходи

Комендантська година на Великдень у столиці діятиме без змін – з 00:00 до 05:00

Під час святкування Воскресіння Господнього у столиці Україні будуть задіяні усі необхідні заходи безпеки. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

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Для підтримання правопорядку Національна поліція задіє понад тисячу поліцейських та близько 120 представників добровольчого формування територіальної громади. Разом із патрульною поліцією вони патрулюватимуть місця проведення богослужінь та зібрання вірян – храми, собори та Національний заповідник «Києво-Печерська лавра».

Крім того, працюватимуть спеціальні тимчасові моніторингові центри, які оперативно відслідковуватимуть ситуацію в Києві задля запобігання правопорушень. Додатково за дотриманням правопорядку стежитимуть до 500 співробітників муніципальної охорони Києва.

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Комендантська година на Великдень діятиме без змін – з 00:00 до 05:00.

У Києві святкові молебні заплановані у 163-х культових спорудах. За попереднім графіком, храми та собори будуть відкриті для усіх вірян для вечірніх та ранкових молебнів 15-го та 16-го квітня.

15 квітня вечірні молебні проведуть в період з 15:00 до 23:00 год. А 16 квітня заплановані ранкові молебні – в період з 05:00 до 18:00. 16 квітня комендантська година триватиме як завжди з 00.00 до 05.00. В цей час у храмах та соборах можуть знаходитися лише священнослужителі.

«Ще раз наполегливо прошу киян та гостей міста з відповідальністю поставитися до відвідування храмів. Не потрібно скупчуватися у великих кількостях в середині та біля релігійних споруд. Не наражайте себе та оточуючих на небезпеку. Не намагайтеся неодмінно освятити великодній кошик відразу по закінченню комендантської години. Ви можете це зробити і в суботу, під час вечірнього молебню. Так, це відступ від загальних канонів, але в умовах воєнного стану, більшість храмів і священнослужителів йдуть на зустріч вірянам і дозволяють освячувати кошики в суботу. В будь-якому разі, краще заздалегідь поточнити щодо такої можливості та часу проведення молебня в храмі, який збираєтеся відвідати», – зазначив очільник КМВА Сергій Попко.

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Нагадаємо, що комендантську годину у деяких областях України нещодавно скоротили. Проте на Великдень, який цього року відзначатимуть 16 квітня, обмеження не будуть скасовувати.