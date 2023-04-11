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Як Київ святкуватиме Великдень: влада повідомила про безпекові заходи

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Як Київ святкуватиме Великдень: влада повідомила про безпекові заходи
У Києві святкові молебні заплановані у 163-х культових спорудах
фото ілюстративне

Комендантська година на Великдень у столиці діятиме без змін – з 00:00 до 05:00

Під час святкування Воскресіння Господнього у столиці Україні будуть задіяні усі необхідні заходи безпеки. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Для підтримання правопорядку Національна поліція задіє понад тисячу поліцейських та близько 120 представників добровольчого формування територіальної громади. Разом із патрульною поліцією вони патрулюватимуть місця проведення богослужінь та зібрання вірян – храми, собори та Національний заповідник «Києво-Печерська лавра».

Крім того, працюватимуть спеціальні тимчасові моніторингові центри, які оперативно відслідковуватимуть ситуацію в Києві задля запобігання правопорушень. Додатково за дотриманням правопорядку стежитимуть до 500 співробітників муніципальної охорони Києва.

Комендантська година на Великдень діятиме без змін – з 00:00 до 05:00.

У Києві святкові молебні заплановані у 163-х культових спорудах. За попереднім графіком, храми та собори будуть відкриті для усіх вірян для вечірніх та ранкових молебнів 15-го та 16-го квітня.

15 квітня вечірні молебні проведуть в період з 15:00 до 23:00 год. А 16 квітня заплановані ранкові молебні – в період з 05:00 до 18:00. 16 квітня комендантська година триватиме як завжди з 00.00 до 05.00. В цей час у храмах та соборах можуть знаходитися лише священнослужителі.

«Ще раз наполегливо прошу киян та гостей міста з відповідальністю поставитися до відвідування храмів. Не потрібно скупчуватися у великих кількостях в середині та біля релігійних споруд. Не наражайте себе та оточуючих на небезпеку. Не намагайтеся неодмінно освятити великодній кошик відразу по закінченню комендантської години. Ви можете це зробити і в суботу, під час вечірнього молебню. Так, це відступ від загальних канонів, але в умовах воєнного стану, більшість храмів і священнослужителів йдуть на зустріч вірянам і дозволяють освячувати кошики в суботу. В будь-якому разі, краще заздалегідь поточнити щодо такої можливості та часу проведення молебня в храмі, який збираєтеся відвідати», – зазначив очільник КМВА Сергій Попко.

Нагадаємо, що комендантську годину у деяких областях України нещодавно скоротили. Проте на Великдень, який цього року відзначатимуть 16 квітня, обмеження не будуть скасовувати.

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Теги: війна Київ Великдень 2023

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