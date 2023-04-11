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Велика провокація на Великдень. Московська церква гасить пожежу

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Велика провокація на Великдень. Московська церква гасить пожежу
Прибічників Московського патріархату закликали пройти Хресний хід
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Від Лаври до Банкової: УПЦ МП прокоментували повідомлення про Хресну ходу

У мережі з'явилися повідомлення про Хресну ходу прихильників УПЦ МП: у церковних спільнотах закликали вірян долучитися до ходи на Великдень, 16 квітня. Проте Українська православна церква Московського патріархату заявила, що від імені предстоятеля УПЦ МП розповсюдили фальшивий лист про заплановану Хресну ходу. Про це повідомили на офіційному сайті УПЦ МП.

«Оскільки інтернет-мережею поширюється лист буцімто від імені Предстоятеля Української Православної Церкви Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія із закликом вийти на Хресний хід 16 квітня 2023 року, у день Світлого Христового Воскресіння, повідомляємо: жодних заяв із подібними закликами Блаженніший владика не робив», – заявили в УПЦ.

Велика провокація на Великдень. Московська церква гасить пожежу фото 1

Хресна хода начебто мала відбутися від Києво-Печерської лаври до Офісу президента України.

Московський патріархат наголосив, що цей лист є підробкою, містить неоригінальний підпис, та, вочевидь, був написаний та поширений з метою введення в оману вірян і створення провокацій проти УПЦ МП.

Користувачі соцмереж обурилися дописами про Хресну ходу й висловили свій гнів та невдоволення через існування Московського патріархату в Україні.

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Велика провокація на Великдень. Московська церква гасить пожежу фото 3

Проте деякі українці критично сприйняли такі заклики буцімто від УПЦ МП.

Велика провокація на Великдень. Московська церква гасить пожежу фото 4

Зазначимо, що так звана УПЦ МП останній рік наполегливо доводила, що не підпорядкована Москві. Так, ця релігійна організація, яка безпідставно називає себе українською, намагалася не виконувати закон про перейменування. Крім того, численні представники так званої УПЦ МП звинувачувалися в пособництві з російським окупантом та колабораційній діяльності.

Зауважимо, архієрей Православної церкви України, митрополит Білоцерківський Євстратій після провокації щодо Хресної ходи розповів про фейк УПЦ МП зі спотворенням молитви.

Велика провокація на Великдень. Московська церква гасить пожежу фото 5

До слова, нещодавно вийшло журналістське розслідування про наявність російських паспортів у священнослужителів Української православної церкви колишнього Московського патріархату.

Як відомо, 30 березня управління майном Лаври перейшло до держави, бо саме держава є власником цих об’єктів Також суд відхилив позов представників Української православної церкви Московського патріархату, які не хотіли покидати територію Києво-Печерської Лаври. 

Керівництво Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» вимагало від монахів УПЦ МП покинути всю територію Лаври до 29 березня. Національний заповідник не продовжив дію оренди для УПЦ Московського патріархату в чоловічому монастирі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври через порушення орендних умов представниками УПЦ (МП). Проте служителі Московського патріархату відмовилися покидати стіни Лаври.

Раніше повідомлялося, що патріарх Кирило зірвав маски і визнав УПЦ МП філією РПЦ. Також у своєму зверненні він закликав докласти зусиль, аби ченців УПЦ МП не виселяли із стін Лаври.

Нагадаємо, Наміснику православної церкви Московського патріархату Павлу призначили цілодобовий домашній арешт на 2 місяці із забороною звертатися до вірян та з використанням електронного браслету.

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Теги: Московська церква в Україні хресний хід церква

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